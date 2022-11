Té de manzanilla para eliminar los gases y reducir el vientre hinchado: así se prepara

La Clínica Mayo explica que los gases intestinales se dan principalmente por tragar aire cuando se come, y este es liberado cuando se eructa.

Los principales alimentos que causan gases son los cereales integrales, las frutas, los frijoles, por ejemplo. También las bebidas con gas como las cervezas o las gaseosas los provocan. La entidad menciona que algunos azúcares añadidos tienden a causar gases en el colon, más exactamente, los edulcorantes artificiales.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que la distensión abdominal es causada por enfermedades complejas como:

El síndrome del intestino irritable

Según la entidad, “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presenta son estreñimiento, hinchazón abdominal y diarrea. Asimismo, señala que las mujeres son más propensas de padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala MedlinePlus.

El síndrome premenstrual

De acuerdo con la Clínica Mayo, el ciclo menstrual es una “serie de cambios que el cuerpo de la mujer experimenta todos los meses en preparación para la posibilidad de un embarazo”, es decir, que mensualmente los ovarios le dan libertad a un óvulo, conocido este proceso como ovulación.

De igual manera, señala que el cuerpo se prepara con cambios hormonales, incluido el útero, para un posible embarazo. Entre tanto, si hay ovulación, pero el óvulo no es fertilizado, “el tejido que recubre el útero” es expulsado, y es este el periodo menstrual. El signo más relevante es la inflamación del vientre.

El estreñimiento

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el estreñimiento consiste en la dificultad que tiene una persona para evacuar, porque las heces son duras y grumosas.

Con el autocuidado se puede experimentar mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescribirá los tratamientos adecuados, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación junto con rutinas físicas.

Cabe precisar que, el consumo de agua es vital no solo para hidratar el cuerpo, sino que, esta contribuye en la digestión porque ablanda las heces. En la creencia popular se dice que el consumo de sal marina con agua puede contribuir en esta afección que dificulta la evacuación.

La intolerancia a la lactosa

Muchas son las personas que no pueden consumir productos lácteos debido a que estos tienen lactosa, un tipo de azúcar presente en ellos, y para que el cuerpo la pueda digerir, necesita una enzima denominada lactasa.

“Muy pocas veces es peligrosa. Aproximadamente 30 millones de adultos estadounidenses tienen algún grado de intolerancia a la lactosa a la edad de 20 años”, puntualiza MedlinePlus.

Té de manzanilla

Un artículo publicado por Tua Saúde, explica que la manzanilla es una hierba que sirve para tratar varias afecciones como la mala digestión, la gastritis, las úlceras gástricas, entre otras, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, con efectos relajantes gracias a la apigenina que contrarresta trastornos como la ansiedad o ayuda a combatir otros, como el insomnio.

Su capacidad antimicrobiana bloquea la propagación de la bacteria Helicobacter Pylori, que infecta el estómago causando úlceras, desarrollando altas probabilidades de gastritis.

Sin embargo, para evitar un contagio se debe mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, percatarse que el agua que se consume no esté contaminada y que los alimentos tampoco lo estén.

