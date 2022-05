Té de matcha: sus beneficios para estimular el cerebro y reducir el colesterol

Son muchos los beneficios que se han venido conociendo del té verde para la salud y el metabolismo y, exactamente, estas mismas propiedades están presentes en el matcha, un té verde en polvo poderoso.

Este té proviene de la misma planta: Camellia Sinensis, originaria de China y del sudeste asiático.

Un estudio publicado en el Journal of Chromatography señala que el matcha contiene 137 veces más epigalocatequina galato que el té verde tradicional, lo que multiplica por ese número su poder antioxidante. Además, su aporte en otras sustancias como la L-teanina o la fibra suman muchos otros beneficios para la salud.

El matcha suele beberse como té, pero también se agrega a jugos, platos salados y en repostería. Además, ayuda a reducir la ansiedad y aporta los siguientes beneficios:

Mejor la concentración: el efecto causado por la combinación de cafeína y L-Teanina, hace que mejore la concentración Fortalece la función cerebral y de la memoria: los componentes del matcha son capaces de aumentar la memoria y la conectividad efectiva del cerebro. Reduce riesgos cardiovasculares: gracias a las catequinas y su poder antiinflamatorio, podría ayudar al sistema vascular. Favorece la reducción en la retención de líquidos Mejora la salud bucal: las propiedades antibacterianas mantienen a raya las bacterias de la boca, causantes del mal aliento. Excelente quemador de grasas: ayuda a acelerar el metabolismo y se quemen más calorías, pues utiliza tu propia grasa para generar energía.

Té azul: estos son sus beneficios para perder peso de manera natural

El té azul, también conocido como té oolong o dragón negro, es una variedad de origen asiático que ha ganado popularidad debido a su particular sabor, que es una mezcla entre el té verde y el rojo, pero con un aroma más frutal y floral.

Sin embargo, el sabor no es lo único que llama la atención. Este té ha sido durante mucho tiempo parte del Ayurveda (medicina tradicional y alternativa originaria de India) y de acuerdo con una publicación en la revista médica Journal of Ethnopharmacology, se ha usado durante siglos como agente potenciador de la memoria, antiestrés, ansiolítico, antidepresivo, anticonvulsivo, tranquilizante y sedante.

El siguiente contenido puede ser de interés:

Sobre este producto se han realizado diversos estudios que han revelado sus bondades cuando se trata de adelgazar, gracias a que favorece la quema de grasas, la eliminación de líquidos y, la pérdida de volumen e inflamación del cuerpo.

Según información del portal Mejor con Salud, el consumo habitual de té azul puede aumentar el metabolismo en proporciones superiores a las de otras variedades, por lo que permite quemar grasas de modo natural.

De igual forma, es un antioxidante, previene y mejora la condición del hígado graso, tiene componentes que ayudan a aumentar las defensas del organismo y cuida el sistema cardiovascular, gracias a que limpia arterias y mejora la circulación.

Según un estudio publicado en la revista médica International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, citado en la sección de salud del medio Ok Diario, el té azul colabora en la pérdida de peso al prevenir y combatir la enfermedad del hígado graso.