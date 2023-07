Té diurético para tratar los pies hinchados

La inflamación en los pies o tobillos es un padecimiento muy común y puede presentarse cuando la persona permanece mucho tiempo de pie, usa zapatos inadecuados, está en embarazo o por ciertas afecciones médicas. De igual forma, se da por retención o acumulación de líquidos en el cuerpo, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El portal Healthline asegura que normalmente se trata de una afección temporal y no suele ser motivo de preocupación. Si la inflamación se mantiene por mucho tiempo o se presentan otros síntomas, podría ser señal de que hay otra afección de salud y en este caso es clave visitar al médico. Esto debe hacerse si se presentan los siguientes signos:

Hinchazón dolorosa e inexplicable

Calor, enrojecimiento o inflamación en el área afectada

Hinchazón acompañada de fiebre

Dificultad para respirar

Hinchazón de una sola extremidad

Dolor, presión u opresión en el pecho

Diente de león para la inflamación

Cuando no se evidencia gravedad, se puede recurrir a algunas alternativas caseras para hacerle frente a este padecimiento. Una de ellas es la ingesta de té de diente de león. Según un estudio publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine esta planta contiene tres veces más potasio que otros diuréticos botánicos. Por ello se usa en la medicina natural como coadyuvante contra la hinchazón de los tobillos, los pies y las piernas.

La ingesta de su infusión parece estimular la eliminación de los líquidos retenidos. El portal Salud 180 de México asegura que también favorece la circulación de la sangre, por lo que se puede consumir en caso de várices, por ejemplo.

No obstante, debe consumirse con precaución, ya que puede interactuar tanto con medicamentos como con suplementos. En concreto, debe evitarse su ingesta simultánea con anticoagulantes, diuréticos y antibióticos.

Para aprovechar sus beneficios se elabora una bebida usando una cucharadita de hojas secas de diente de león y una taza de agua. Se hierve el agua y se agrega sobre las hojas en un recipiente. Se tapa y se deja reposar durante cinco a 10 minutos; posteriormente, se cuela el té y se agrega miel o limón al gusto y estará listo el remedio para consumir. Puede ingerirse un par de veces al día.

Otros trucos para los pies hinchados

Otros trucos para hacerle frente a la inflamación de los pies son los siguientes.

Levantar las piernas: Apoyar los pies en cojines, almohadas o hasta sobre libros, cuando se duerme, es relevante. Si la persona busca reducir la hinchazón de los pies durante el embarazo, puede elevar los pies varias veces al día e intentar hacerlo durante 20 minutos cada vez. También es clave no permanecer de pie durante períodos prolongados y descansarlos las veces que sea necesario.

Baño de salvia y romero: Introducir los pies en un recipiente con algún ingrediente adicional al agua es bueno. La salvia tiene propiedades antiinflamatorias, antifúngicas y antibacterianas, según afirma un estudio publicado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) de Cuba y citado en una publicación de la revista Mejor con Salud. Por su parte, el romero, además de evitar la inflamación, funciona como un gran antioxidante.

Recomendaciones

Según el portal Medical News Today, otras recomendaciones que ayudan a mejorar la condición de los pies hinchados son las siguientes:

- Hacer ejercicio regularmente

- Usar medias o calcetines de compresión

- Sumergir los pies en agua fría de manera recurrente

- Mantenerse activo

- Comer una dieta saludable y bajarle al consumo de sal

- Masajear los pies

- Ingerir más alimentos ricos en potasio, ya que pueden ayudar a reducir la retención de líquidos