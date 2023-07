Té para estimular el sistema digestivo, adelgazar y evitar la diabetes

La digestión es una de las actividades más importantes del organismo. En esta se procesan los alimentos y líquidos consumidos para posteriormente descomponerlos en sustancias que el cuerpo utiliza, entre otras cosas, como fuente de energía y para la reparación de los tejidos dañados. Los residuos que no se logran implementar, terminan siendo evacuados en materiales llamados heces.

Las principales partes del sistema digestivo son la boca, la faringe (garganta), el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon, el recto y el ano. Si este falla, la calidad de vida de una persona se reducirá de forma considerable. El estreñimiento y la diarrea son las enfermedades que más afectan a este aparato.

Por su parte, “es natural que toda persona que desea bajar de peso quiera hacerlo rápidamente. Sin embargo, la evidencia demuestra que las personas que bajan de peso en forma gradual y constante (entre 1 y 2 libras por semana) logran mejores resultados en no volver a recuperarlo.

Bajar de peso en forma saludable entonces no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Si la buena alimentación no se complementa con la práctica de ejercicio será casi imposible bajar de peso o adelgazar. La salud y la estética se combinan en este punto para mantener la línea. Para lograr perder kilos es de vital importancia tener fuerza de voluntad, compromiso y constancia.

Bajar de peso o adelgazar. - Foto: Universal Images Group via Getty

En cuando a la diabetes, “esta es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, indica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Los principales síntomas de esta enfermedad crónica y metabólica son los problemas de visión, el aumento de peso, la micción frecuente, la debilidad o fatiga, las heridas que tardan en sanar, el hormigueo en las manos y en los pies, la pérdida de peso sin razón alguna, entre otros.

Para estimular el sistema digestivo, bajar de peso o adelgazar, y evitar una enfermedad tan peligrosa como la diabetes, es muy común que las personas busquen diferentes remedios. Precisamente, existe un té natural que tiene la capacidad de ayudar a cumplir estos objetivos. Se trata del té o infusión de hoja de higo, el cual es fruto que se obtiene de la higuera.

“En primer lugar, es un excelente laxante que ayuda a estimular el sistema digestivo. Por el motivo anterior, también tiene la cualidad para ayudarte a bajar de peso. Además, es un gran aliado para combatir la diabetes y también para nivelar la presión”, afirma la plataforma digital Cocina Fácil.

Las hojas de higo contienen características muy saludables. - Foto: Getty Images

Esta infusión también ayuda a combatir las enfermedades de tipo respiratorio. El consumo del té de hoja de higo debe ser moderado, pues un exceso puede terminar siendo negativo para la salud. Así se prepara.

Ingredientes:

Hojas de higo (frescas o secas).

1 taza de agua caliente.

Miel al gusto.

Procedimiento:

Hervir el agua y agregar una cucharada de hojas de higo.

Dejar infusionar por unos 5 minutos.

Retirar del fuego, servir y endulzar con miel.