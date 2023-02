Tener tiempo libre reduce el estrés y aumenta la productividad

Las nuevas generaciones ocupan su tiempo libre en juegos online o redes sociales, aumentando su consumo digital. Esto puede tener consecuencias tanto en la salud mental como en la física.

Aprovechar del tiempo libre es fundamental para la salud, pues pues permite que las personas salgan de la rutina, fortalezcan sus vínculos, puedan cargarse de nueva energía y crezcan de manera integral, al mismo tiempo que disminuye el estrés y la angustia.

Estar constantemente ocupado afecta la salud mental

En la cultura actual, las personas no limitan el ritmo de producción. El constante afán y preocupación por cumplir con sus labores diarias desarrolla una especie de temor al bajar el ritmo de trabajo y perder nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

El problema es que esta mentalidad puede ser perjudicial para la salud mental. Si siempre se está en constante movimiento es posible que la persona no presté suficiente atención a lo que pasa dentro de su cabeza. Cuando no se establecen tiempos de relajación, la mente puede sobrecargarse y provocar ansiedad y depresión, entre otros problemas.

El problema es que esta mentalidad puede ser perjudicial para la salud mental. - Foto: Getty Images

El tiempo libre mejora la productividad

La capacidad de atención del ser humano es un recurso limitado. Numerosos estudios han demostrado que, para aprender algo de forma eficaz, es necesario contar con espacios de tiempo enfocados al descanso. Un breve tiempo de inactividad le permite al cerebro consolidarse y organizarse. El tiempo de ocio permite que la persona recargue energías y adquiera una nueva perspectiva en el momento en que se retoman las actividades habituales.

Los expertos recomiendan a quienes tienen dificultades para incorporar el tiempo de ocio a su rutina que utilicen pausas y tiempo de inactividad durante el desarrollo de su rutina, esto puede beneficiar en el cumplimiento de los objetivos a largo plazo.

Numerosos estudios han demostrado que, para aprender algo de forma eficaz, es necesario contar con espacios de tiempo enfocados al descanso. - Foto: Getty Images

La formas en que las personas pueden vincular una actividad de ocio con un objetivo que desean lograr a largo plazo son:

- Practicar un deporte, así mejora el estado físico y reduce el estrés

- Escuchar música mientras estudia, esta actividad puede mejorar el proceso de concentración

- Cocinar o pintar para mejorar las habilidades culinarias y creativas

Razones para tener tiempo libre

Es necesario entender la importancia de contar con tiempo libre. En la mayoría de los casos, las responsabilidades diarias provocan que las personas lleguen agotadas a sus casas, lo que disminuye la posibilidad de despejarse y realizar otras actividades.

Estas son algunas razones que se deben tener en cuenta para tener tiempo libre, reducir el estrés y aumentar la productividad.

La frustración no tarda en aparecer. Las personas que no cuentan con tiempo de calidad, tienden a sentirse cada vez peor. Este sentimiento crea la sensación de que un día no alcanza para todas las actividades pendientes, aumentando el desarrollo de trabajadores y estudiantes improductivos.

La sensación de tener “un nudo en la garganta” puede ser una alerta de que el estrés ha llegado demasiado lejos. - Foto: Getty Images

El estrés puede instaurarse. Este sentimiento puede verse reflejado en síntomas como insomnio, malestar, cambios de humor y ansiedad. La sensación de tener “un nudo en la garganta” puede ser una alerta de que el estrés ha llegado demasiado lejos.

Empezar a cuestionar la existencia. No tener tiempo para el desarrollo de actividades personales que afloren un sentimiento de relajación puede cuestionar la existencia de la persona, pues no se encontrará un sentido a la vida.

El tiempo libre existe y siempre hay alguna hora en la que se puede disfrutar del mismo, si se planea y organiza cada actividad durante el día. Estos minutos pueden aprovecharse leyendo un libro, meditando durante un tiempo corto o caminando para despejar la mente en otros escenarios.

Es importante planificar el día para aprovechar cada hora y no olvidar hacer una lista de las cosas que aportan al bienestar personal. Estas actividades generarán un sentimiento de tranquilidad y reducirán el estrés, enfocando en cuidado personal.