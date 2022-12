Tips para evitar estresarse durante el Fin de Año

Los días pasan y las festividades de diciembre pronto llegan, en especial la de fin de año. Al tratarse de una ocasión especial, factores como el estrés salen a relucir y organismos mundiales como la OMS piden tomar conciencia ante ello. De hecho, los encargados de promover la salud universal indican que para 2021 casi mil millones de personas sufrieron una alteración emocional o de comportamiento.

En ese sentido, el llamado es para evitar dichas afectaciones, mucho más cuando solo el 30 % tiene un apoyo de terceros para tratar el factor socioemocional. Para diciembre, variables como los cambios “bruscos” de las rutinas, preocupaciones económicas y metas laborales pueden truncar la salud de las personas.

En vista de que la salud mental es un tema que demanda ser abordado durante estas fechas, desde el centro de atención integral para la salud física, emocional y mental, Mutare Life, se dan a conocer una serie de consejos o tips para evitar cuadros de estrés y ansiedad en este último mes del año, como:

1. Gestionar las ausencias

Es común que al tratarse de una festividad en donde la familia puede llegar a jugar un papel esencial, las personas que perdieron a un ser querido lo recuerden para estas fechas.

De acuerdo con los expertos, todos los sujetos tienen derecho a sentir, pero quedarse en estas situaciones genera tensión y malestares acumulados. Entonces, la recomendación es buscar una manera simbólica de recordar a ese ser que ya no está, dejando sus mejores deseos y recordándolo con amor y fortaleza.

2. Alimentación

Una de las razones por las que el fin de año es de los momentos favoritos para muchos, es gracias a la comida que se prepara. Sin embargo, a pesar de que para diciembre la propuesta gastronómica puede llegar a ser extensa, la plataforma enfocada en la calidad de vida señala que es necesario evitar comer a altas horas de la noche y regular el consumo de dulces.

Lo anterior tiene relación con el estrés y la ansiedad porque cuando el organismo no procesa los alimentos, se generan sensaciones que pueden llegar a ser desesperantes. Asimismo, se aconseja minimizar las comidas procesadas, las bebidas alcohólicas y gasificadas.

3. Las expectativas que se imponen

Por lo general, el último mes del año es considerado como “la mina de oro” y, por ello, hay quienes se imponen expectativas hasta más no poder. Los especialistas de Mutara Life dicen que a mayor sensación de sacrificio, mayor es el estrés.

Lo anterior no quiere decir que el planteamiento de metas sea algo inoportuno, sino que no hay que desajustar las expectativas e imponer al cuerpo algo que no se puede hacer en el momento.

4. Vacío, ansiedad y angustia

Los trastornos de ansiedad y la depresión en fin de año son uno de los efectos poco saludables y que más se presentan en diciembre, según la OMS. Usualmente, una reunión para la Navidad o el Año Nuevo demanda de varias atenciones, aunque el consejo es no dejar que las fiestas se conviertan en algo temeroso.

Para ello, lo primero que se debe hacer es aprender a reconocer cuál es el origen del estrés, puede ser una causa financiera o exigencia personal; luego, recurrir a otro plan, sin la necesidad de exponerse a drásticos cambios solo para diciembre. Para los expertos, una de las dificultades en este mes es que muchos quieren aparentar tener lo que no pueden durante todo el año, y eso genera momentos de satisfacción que después pasan a ser un total dolor de cabeza.

Por otro lado, especialistas en psicología complementan que no siempre se debe regalar a los niños todo lo que desean. Por último, el estrés puede desencadenar “insomnio, dolor muscular, alta presión y debilitamiento del sistema inmunitario”, detalla Ximena Sureda de Mutare Life.