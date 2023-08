Tres aceites naturales para calmar el estrés

Lavanda: un aliado para la relajación y la tranquilidad

La aplicación de aceite esencial de lavanda puede realizarse mediante la difusión en un difusor de aceite o la aplicación tópica en la piel, siempre diluida con un aceite portador. Un estudio publicado en The Journal of Alternative and Complementary Medicine encontró que la aromaterapia con aceite de lavanda puede mejorar la función cognitiva y reducir la ansiedad en adultos mayores con problemas de memoria.