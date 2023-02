Tres enfermedades que se pueden presentar por el uso excesivo del celular

En la era de la información, el dispositivo móvil se ha convertido en la principal herramienta para interactuar con el mundo.

A nivel laboral, social y personal, el uso prolongado del dispositivo móvil ha traído consigo una serie de problemas ortopédicos que pueden convertirse eventualmente en una crisis de salud pública.

A pesar de las infinitas posibilidades que ha abierto la llegada del internet a la palma de nuestras manos, muchos especialistas recuerdan que las manos no fueron diseñadas para este fin. Aunque casi no se hable del tema, tenerlas en posición de agarre durante mucho tiempo no solo genera cansancio, sino que a mediano y largo plazo puede ocasionar consecuencias negativas para la salud.

Usuario de smartphone revisa sus mensajes de texto. - Foto: Getty Images

Estudios recientes han demostrado que el uso promedio de un smartphone es de cinco a ocho horas diarias y que, en el mundo, cerca de 5 % de la población padece síndromes y enfermedades que afectan la muñeca o la funcionalidad de los dedos. Estas afecciones suelen originarse debido a movimientos repetitivos y a malas posturas en el agarre.

Es por esto que, conmemorando el Día Mundial de la Salud, presentamos un listado de los tres problemas más comunes generados por la manipulación excesiva de teléfonos, sus síntomas y, por supuesto, los mejores consejos para evitarlos.

Estas son tres enfermedades o lesiones causadas por el uso constante de celulares:

Tendinitis: es la inflamación de un tendón (principalmente del flexor carpi ulnaris y tenosinovitis de Quervain, afectando los tendones del abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis), es decir, de alguna de las cuerdas fibrosas que unen músculos con huesos, en este caso particular de los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Suele estar ocasionada por la repetición constante de un movimiento específico.

Síntomas: dolor intenso en los dedos y de manera sectorizada en la muñeca.

Tip: realizar ejercicios de estiramiento de los dedos y la muñeca antes y después de interactuar con el móvil y pausar su uso cada 20 minutos.

El uso excesivo del celular puede generar afectaciones en la salud. - Foto: Getty Images

-Dedo en “gatillo”: es una enfermedad en la que algún dedo queda trabado en posición de flexión. Las personas cuyas rutinas implican acciones de agarre repetitivas son más propensas a padecerlo.

Síntomas: rigidez, sensación de crujido y presencia de nódulos en los dedos.

Tip: descansar de manipular el celular hasta que los síntomas desaparezcan y en caso de mayor molestia es recomendable el uso de férulas.

Síndrome del Túnel Carpiano: es una enfermedad generada por presión excesiva en uno de los nervios de la muñeca, lo que afecta la sensibilidad y el movimiento en varias partes de la mano. Puede ser causado por hacer movimientos repetitivos de la mano y la muñeca, y malas posturas de agarre.

Síntomas: adormecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y los dedos.

Tip: usar las manos en posiciones ergonómicas y ejercitar la muñeca.

¿La pantalla del celular hace envejecer más rápido?

Según un estudio realizado por la Oregon State University, la luz azul de los dispositivos puede causar un deterioro acelerado de las células del cuerpo. Este efecto degenerativo no solo afecta tejidos que están diseñados para la percepción de la luz, sino también en la producción de neurotransmisores y en diferentes vías vitales del metabolismo.

La luz azul artificial puede ser encontrada en casi todos los dispositivos móviles, debido a su capacidad de mostrar imágenes, colores y otros gráficos con increíble precisión y eficiencia. En otras palabras, la luz azul es responsable de la alta definición en los dispositivos. Sin embargo, la prolongada exposición a ella ha sido relacionada con daños en las retinas y con el aumento del riesgo de sufrir glaucoma.

La adicción a las redes sociales o al uso de los teléfonos móviles pueden generar serias afectaciones en la salud. - Foto: Getty Images

Con este nuevo estudio se ha evidenciado que no solo tiene efectos degenerativos en los ojos sino también en diferentes tejidos como la piel y las neuronas. El experimento constó de exponer un grupo de moscas a las ondas de luz azul, estas mostraron síntomas de envejecimiento acelerado, reducción de su habilidad motora, neurodegeneración cerebral e incluso una reducción en su esperanza de vida.

Estos efectos son causados porque la luz azul interfiere con las vías metabólicas del cuerpo, tras la constante exposición a la luz azul se aumenta el nivel del metabolito succinato y decrece el nivel de glutamato. El primero ayuda a la creación de energía en las células y a su crecimiento; mientras que el segundo ayuda a la comunicación entre neuronas. En otras palabras, la luz azul bombardea a las células de energía, mientras que ‘apaga’ las funciones neuronales.