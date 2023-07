Tres hierbas medicinales que ayudan a limpiar los riñones de manera natural

La importancia de los riñones radica en eliminar las sustancias que el cuerpo no necesita, así como el exceso de líquido, y promueven un equilibrio sanguíneo entre los minerales, sales y agua. Pero ahí no acaba su funcionalidad pues, tal cual explican los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) contribuyen al fortalecimiento de los huesos, presión arterial y glóbulos rojos.

Sin embargo, así como otros órganos, estos no están exentos de enfermedades y, por lo mismo, requieren atención. En ese sentido, no son pocos los padecimientos a los cuales están expuestos como enfermedades renales, cálculos, quistes e infecciones (para descartarlos son necesarias pruebas de sangre y orina).

Los cálculos en los riñones pueden generar dolor y obstrucción para orinar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando no se presta el debido cuidado y monitoreo las consecuencias podrían ser severas, al punto de requerir de un trasplante o diálisis para reemplazar el proceso que realizaban. Según el portal MedlinePlus, hay dos clasificaciones de este tratamiento: la primera es conocida como diálisis peritoneal y se vale de una membrana abdominal para filtrar la sangre.

La segunda es llamada hemodiálisis, con la cual el paciente requiere visitar constantemente al especialista para que, a través de una máquina, se eliminen las sustancias tóxicas. Adicional a cualquiera de las dos opciones, el individuo debe seguir una dieta saludable.

Hierbas para limpiar los riñones

El objetivo es evitar que la persona llegue hasta el punto de necesitar esos tratamientos o trasplante y, en esa línea, son varias las prácticas a poner en marcha. Algunas incluyen una actividad física regular, procurar llevar un peso equilibrado, dejar atrás hábitos como fumar. Además, disminuir la ingesta de alcohol, controlar el estrés y no descuidar otras enfermedades como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas.

Hay plantas medicinales a las que se le atribuye propiedades depurativas como la cola de caballo. Esta hierba, de acuerdo con MedlinePlus, suele emplearse para la retención de líquidos y por su potencial antiinflamatorio y antioxidante. Esa plataforma advierte que el consumo debe ser moderado, más cuando se requieren más estudios científicos sobre sus efectos.

La cola de caballo tiene propiedades diuréticas y depurativas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mundo Deportivo apunta a una de las formas para preparar la cola de caballo: en principio, se pone a hervir 250 mililitros de agua, junto a una cucharada de esta planta. La siguiente fase es esperar diez minutos, retirar del fuego y aguardar el mismo tiempo a su reposo; finalmente, se necesita colar.

Entre tanto, 20minutos señala el diente de león como otra de las plantas con capacidad para limpiar los riñones de forma natural, gracias a que podría evitar la retención y depurar el tracto urinario. Gastrolabweb explica cómo se prepara la infusión: se requieren dos tazas de agua, miel, dos flores del diente de león, raíz de esa planta y cinco de sus hojas.

El diente de león ayuda a limpiar el riñón de toxinas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada elemento debe estar debidamente lavado, luego se coloca a hervir el agua antes de agregarle las hojas y raíz. Posteriormente, hay que esperar unos cinco minutos, tras lo cual se agrega miel al gusto y decora con las flores.

La ortiga verde es otra sugerencia de 20minutos para proteger el órgano en cuestión. Algunas de sus propiedades están asociadas con un efecto diurético, antiinflamatorio y depurativo.

Otros consejos para cuidar los riñones

Una de las recomendaciones más imprescindibles en esa materia siguen siendo los buenos hábitos alimenticios. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) subraya algunos ejemplos:

1. Reemplace la sal por una mezcla de especias.

2. Evite fritar la proteína y, en su lugar, es mejor asarla u hornearla.

3. Preste mayor atención a la etiqueta de los productos e inclínese por los que tengan menos grasas saturadas, trans, azúcares añadidos y sal.

4. Evite agregar salsas o grasas añadidas a los alimentos.