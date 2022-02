Triglicéridos altos: tres síntomas que pueden alertar sobre un nivel elevado

Los triglicéridos son sustancias que junto con el colesterol ayudan al organismo, cuando se presentan en una proporción balanceada, porque, de lo contrario, la saturación de estas grasas en el cuerpo pueden desarrollar enfermedades en el corazón o en las arterias, entre otros. Según el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, estas grasas provienen del consumo de algunos alimentos.

“Los triglicéridos son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, explicó el portal con respecto al proceso de los triglicéridos en el cuerpo.

Entre los riesgos que se pueden padecer al sufrir de triglicéridos altos, el portal estadounidense, Mayo Clinic, recalcó que cuando se aumenta el porcentaje de estas sustancias en la sangre se puede llegar a desarrollar afecciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares.

“Los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales (arterioesclerosis), lo que aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatías. Los triglicéridos extremadamente altos también pueden causar inflamación aguda del páncreas (pancreatitis)”, explica la organización, agregando los daños que se producen en el páncreas al sufrir de estas sustancias.

Entre tanto, también se afirmó que las personas que sufren de obesidad, un síndrome metabólico, hipertensión arterial, grasa acumulada en la cintura, niveles bajos de hormonas tiroideas o hipotiroidismo, algunas afecciones genéticas que comprometen la conversión de las grasas, pueden llegar a desarrollar triglicéridos altos con mayor frecuencia, según confirmó el portal mencionado.

Así mismo, el consumo de retinoides, algunos inmunosupresores o medicamentos para el VIH, esteroides, betabloqueantes, diuréticos o estrógeno y progestágeno, por algún tipo de tratamiento médico, también pueden tener más probabilidades de padecer de esta afección.

Con respecto a los síntomas que se pueden presentar cuando una persona está sufriendo de triglicéridos altos, el portal Cigna recalcó que estos no eran comunes, ya que esta afección se detecta cuando se realizan exámenes de sangre, sin embargo, si se afirmó que cuando el alza de triglicéridos se da por cuestiones genéticas, entonces las personas pueden llegar a desarrollar pequeños depósitos de grasa debajo de la piel, lo que comúnmente se conoce como xantomas.

“Los xantomas son unos tumores benignos pequeños o levantamientos de grasa (ésteres de colesterol) que se sitúan alrededor de los párpados, regularmente cerca del lagrimal”, aseguró el portal Gastrolab Web, agregando que estos también se pueden presentar en otras partes del cuerpo.

A continuación, se explicó que la acumulación de grasa abdominal también es otro de lo síntomas que pueden llevar a detectar los triglicéridos altos. Aunque también se puede presentar en otras partes del cuerpo, esta se caracteriza por un exceso fuera de lo normal de grasa.

El tercer síntoma que sería clave para determinar si una persona puede estar sufriendo de esta afección son las manchas en la retina, según indica el portal mencionado. Ya que normalmente la retina tiende a ser blanca, cuando esta cambia de color y se forman manchas irregulares, entonces se debería sospechar de triglicéridos altos y presentar un examen de sangre que determine si efectivamente, este es el problema de salud que se vive.