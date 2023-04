Vientre hinchado: la fruta que ayuda a desinflamarlo y mejora el tránsito intestinal

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) la distensión abdominal o la hinchazón es causado por distintos trastornos como:

ERGE

El reflujo es aquella afección en la cual los líquidos del estómago se devuelven por el esófago, conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). MedlinePlus, señala que se desarrolla en quienes son obesos, consumen cigarrillo o alcohol.

Es de mencionar que aquellos que luego de comer se acuestan a dormir tienen altas probabilidades de padecer reflujo, por lo que la entidad recomienda reposar un tiempo prolongado. Asimismo, las mujeres en estado de embarazo también son propensas a sufrir reflujo.

Colon irritable

De acuerdo con la enciclopedia médica, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Así mismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala la Biblioteca.

El colon irritable se debe tratar con una dieta adecuada - Foto: Getty

Estreñimiento

Es un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días, sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación.

Entre tanto, aunque los malos hábitos como una alimentación rica en grasa inciden en el estreñimiento, y por ende, provoca una hinchazón en el vientre, Cuidate Plus asegura que alimentos como el banano pueden aliviar este síntoma.

Una baja hidratación y escasa actividad física son proclives al estreñimiento. - Foto: Getty Images / urbazon

La fruta que ayuda a desinflamarlo y mejora el tránsito intestinal

El portal de salud Tua Saúde señala los beneficios que tiene el consumo de banano en el desayuno, como por ejemplo, combatir el estreñimiento, gracias a que tiene fibras, mejorando el tránsito intestinal.

También puntualiza que controla la presión arterial, puesto que al ser rico en potasio, regula la presión que hace la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca su relajamiento y por ende, mejora la circulación.

La cáscara de banano ofrece diversos beneficios saludables para el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, fortalece el sistema inmune porque sus compuestos antioxidantes, participan en la formación de las células de este aparato, protegiéndolo de agentes extraños. Incluso es un alimento predilecto para los deportistas porque está compuesta de tres carbohidratos como la glucosa, la sacarosa y la fructosa, proporcionándole energía al cuerpo. El portal sugiere reemplazar las bebidas energéticas por el banano, que al ser natural aporta nutrientes al cuerpo. Además, es rico en magnesio, ayudando a prevenir enfermedades como la osteoporosis o la artritis.

Riesgos de consumir batido de banano todos los días

De acuerdo con un artículo de Vida Lúcida, el batido de banano es la preparación más consumida a nivel mundial, pero quizá, hay quienes no son conscientes de lo que produce la leche mezclada con esta fruta, puesto que no es favorable porque pierde cualidades al ingresar al organismo.

Cabe agregar que una persona que consuma todos los días batido de banano incrementa la glucosa en su sangre, incidiendo en el desarrollo de hiperglucemia, y, por tanto, diabetes. El sitio web mencionado asegura que el ácido tánico del banano en altas dosis puede provocar estreñimiento crónico, siendo contraproducente para el tránsito intestinal.

Esta bebida produce dolores de cabeza, gracias a la tiramina, relacionada con las migrañas; y también en el aumento de peso cuando su ingesta no es adecuada.

Finalmente, un banano no maduro puede ser mejor que uno que ya lo esté, porque los almidones, tienden a convertirse en azúcar y se vuelven más dulces tras una ingesta.