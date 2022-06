Visión: cinco ejercicios que ayudan a potenciarla

Las principales causas de la visión deficiente son los errores de refracción no corregidos y las cataratas.

La visión es uno de los sentidos más utilizados por el ser humano y cuidarla debería ser primordial para todos, pues a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante y en al menos 1.000 millones de esos casos, es decir, casi la mitad, el deterioro visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento.

Además, la organización indicó que las principales causas del deterioro de la visión son:

Errores de refracción no corregidos.

Cataratas.

Degeneración macular relacionada con la edad.

Glaucoma.

Retinopatía diabética.

Opacidad de la córnea.

Tracoma.

Asimismo, indicó que la mayoría de las personas con deterioro de la visión y ceguera tiene más de 50 años, aunque la pérdida de visión puede afectar a personas de todas las edades.

Por ello, el portal Salud180 reveló cinco ejercicios para potenciar la vista y el primero consiste en parpadear seguido y cada diez minutos mirar a los lejos un objeto durante cinco segundos.

El segundo ejercicio consiste en tapar un ojo con la palma de la mano sin generar presión y con el ojo que está destapado ver objetos por un par de minutos, para después cambiar de ojo. Lo anterior se puede practicar al final del día.

El tercer ejercicio es realizar círculos con los ojos. Es decir, mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia los dos lados.

La penúltima sugerencia es cerrar los ojos y suavemente levantar el párpado superior.

Finalmente, recomendó pellizcar suavemente la parte interna de las cejas de tres a cinco veces.

No obstante, estos no son los únicos ejercicios para la vista, pues Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aconsejó probar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, desviar la vista unos seis metros hacia adelante por 20 segundos.

Por su parte, adicional de los ejercicios se deben seguir otras recomendaciones como:

1. Tener una alimentación saludable: seguir una dieta rica en frutas y vegetales, particularmente los de hojas verdes oscuras como las espinacas, la col y la col rizada, es también importante para mantener sus ojos sanos. Las investigaciones también han demostrado que hay beneficios para la salud de los ojos al comer pescados altos en ácidos grasos omega 3 como el salmón, el atún y el mero.

Además, José Antonio Parejo, oftalmólogo y director de IMQ Visión, de Madrid, le dijo al portal Cuídate Plus que “los alimentos más aconsejables son los que contienen vitaminas A, E, C, B2 (riboflavina) y luteína. Entre los menos recomendables están las carnes rojas, el alcohol, los embutidos y los que tienen niveles elevados de grasas saturadas”.

2. Usar gafas de sol: la exposición al sol puede dañar los ojos y aumentar el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Por ende, hay que proteger los ojos con gafas de sol que bloqueen el 99 al 100 % de la radiación UVA y UVB.

3. Dejar de fumar: si una persona fuma, tiene el doble de probabilidad de tener degeneración macular asociada a la edad en comparación con una persona que no fuma, y si una persona fuma tiene de dos a tres veces más probabilidades de tener cataratas que una persona que no fuma.

4. Hacer ejercicio regularmente: el ejercicio puede ayudar a prevenir o controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. Estas enfermedades pueden conducir a algunos problemas del ojo o de la visión.

5. Conocer la historia clínica familiar: algunas enfermedades oculares son hereditarias, por lo que es importante averiguar si alguien en la familia las ha tenido. Esto puede ayudar a determinar si se está en mayor riesgo de desarrollar alguna.