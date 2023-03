Vitamina que reduce los niveles de colesterol

Es importante no automedicarse y tomar esta vitamina solo bajo supervisión médica.

El colesterol es un tipo de grasa que es necesaria para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Sin embargo, si hay cantidades elevadas en la sangre se pone en riesgo la salud, ya que se puede padecer afecciones cardíacas como un infarto.

Para saber si se tiene esta afección se necesita realizar una prueba de sangre, con la cual el médico puede brindar un diagnóstico. Es importante hacerse estas pruebas regularmente, ya que el colesterol elevado no suele dar señales de advertencia.

Es importante realizar con frecuencia exámenes de sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al momento de recibir un diagnóstico de colesterol elevado es importante seguir rigurosamente todas las instrucciones brindadas por el profesional. El médico puede recetar la toma de algunos medicamentos para ayudar a bajar este tipo grasa en el sangre, estos pueden incluir la niacina.

La niacina es una vitamina B que además de ayudar a disminuir el colesterol malo, puede ayudar a elevar el colesterol bueno y reducir los triglicéridos. Cuando es consumida en altas cantidades puede causar algunos síntomas.

“la niacina puede provocar efectos secundarios desagradables y potencialmente peligrosos. Por lo tanto, se está usando cada vez menos. Sin embargo, a algunas personas se les puede recetar niacina además de otros fármacos si tienen un colesterol muy alto o si no toleran otras medicinas” explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Teniendo en cuenta es importante no automedicarse sino seguir las instrucciones del doctor que sigue el caso.

Algunos de los efectos secundarios incluyen:

Enrojecimiento intenso de la piel combinado con mareos

Latidos cardíacos acelerados

Picazón

Náuseas, vómitos y diarrea

Gota

Daño hepático

Diabetes

El mareo es uno de los efectos secundarios que puede causar esta vitamina. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tipos de colesterol

Existen diferentes tipos de colesterol:

Colesterol total: Cantidad total de colesterol en la sangre. Incluye ambos tipos: El colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL, por su sigla en inglés) y el colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL, por su sigla en inglés.

Colesterol bueno (HDL): Ayuda a eliminar el colesterol de las arterias.

No-HDL: Este número es su colesterol total menos su colesterol bueno (HDL). Su colesterol no-HDL incluye el colesterol malo (LDL) y otros tipos de colesterol, como la lipoproteína de muy baja densidad (VLDL).

Triglicéridos: Otro tipo de grasa en la sangre que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca (del corazón), especialmente en mujeres.

¿Qué alimentos incluir en la dieta balanceada para prevenir el colesterol alto?

Grasas saludables: se debe reducir la grasa total y la grasa saturada. Medline Plus explica que “no más del 25 al 35% de sus calorías diarias deben provenir de las grasas en la dieta, y menos del 7% de sus calorías diarias deben provenir de grasas saturadas”

Frutas y verduras: incluir al menos 5 piezas de fruta y vegetales al día ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre.

Comer fruta es una cualidad importante en una dieta sana. - Foto: Getty Images