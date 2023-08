La técnica coreana milenaria para producir colágeno naturalmente

“Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.