Sarro dental: la fruta que ayuda a remover la placa de manera natural

La salud bucal es fundamental para el cuidado no solo de las piezas dentales, sino también de otros órganos que componen el tracto digestivo. De lo contrario, pueden aparecer problemas como la halitosis, que es una causa de las caries y el sarro dental que van deteriorando los dientes.

Según el portal web Cigna , “cuando se acumula mucha placa en los dientes y no se remueve, esta se endurece y se convierte en sarro. La placa puede ser suave y pegajosa. El sarro es duro, áspero y de un color mucho más oscuro. Por lo general, la placa no causa mal aliento, pero sí el sarro. La placa por lo general se puede remover simplemente cepillándose los dientes y usando hilo dental, pero para eliminar el sarro es necesario ir a un dentista”.

De esta manera, si este problema no se trata a tiempo, la placa y el sarro dental pueden erosionar el esmalte de los dientes y causar caries, por lo que se deberá acudir al odontólogo para que examine los dientes y ver si hay caries usando radiografías para detectarlas y removerlas. Adicional a ello, es fundamental tener una dieta rica en vitaminas y minerales que ayuden a potencializar la salud de la cavidad oral.

El sarro dental puede ocasionar diversas afecciones no solo en la boca.



La web de Colgate registra que la placa bacteriana se forma de "residuos provenientes de nuestra dieta y saliva" que son utilizados por las bacterias para crecer y desarrollarse.

“En caso de no erradicar el cúmulo de placa de nuestros dientes y encías de una manera efectiva, se calcifica y se produce la formación de sarro ”, agregan. A su vez, la Clínica Ferrus Bratos, explica el tipo de sarro que puede existir, dependiendo de en dónde se sitúa la placa:

Por su parte, desde Medline Plus, informan que hay bacterias buenas y malas, así, “las bacterias usan el azúcar y el almidón que usted come y toma para fabricar ácidos. Estos ácidos corroen los minerales del esmalte”. Además, especifican que si esto no se remueve, podría causar algún tipo de enfermedad en las encías.