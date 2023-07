Sin saberlo, de esta manera podría incrementar el riesgo de sufrir sobrepeso

Para determinar factores que causan el sobrepeso y esos kilos de más que no solo resultan ser antiestéticos, sino mortales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “la causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas”, donde la inactividad física es protagonista, ya que una vida sedentaria causada por un trabajo que lo permite y otras actividades, pueden elevar las posibilidades de obesidad.

En los centros de trabajo, mayoritariamente oficinas en el sector terciario, las cuatro claves para identificar su posible consideración como entornos obesogénicos son la imposibilidad de hacer pausas para moverse y beber agua, el hecho de no cambiar de postura o levantarse cada hora, el afrontamiento del estrés mediante comida rápida poco saludable y el uso de ‘apps’ para pedir esta en caso de no disponer de ella, según los expertos.

Como recomendaciones para contrarrestar estos factores , los especialistas aconsejan hacer traslados andando o en transporte público, subir siempre las escaleras andando y no utilizar el ascensor, salvo que sea imprescindible.

Además, consideran necesario aprender a cocinar utilizando comida saludable y evitar procesados, bebidas, dulces y alcohol. Así como no comprar y almacenar, en exceso, alimentos muy calóricos.

Por su parte, Federico Luis Moya, miembro de OPEN España y director ejecutivo de la Asociación Bariátrica Híspalis Nacional, Asociación de pacientes bariátricos y obesidad (ABH), ha incidido en que “un ambiente obesogénico puede estar condicionado por la suma de varios factores como la disponibilidad y el consumo de comida rápida, de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas, alta exposición a publicidad de este tipo de alimentación en medios de comunicación y redes sociales, sedentarismo, etc. El problema es que muchas veces no somos conscientes de ello y nos dejamos llevar. De hecho, un elevado porcentaje de personas con obesidad no se reconocen como tales y, a lo sumo, creen tener algunos kilos de más y perciben lo que les pasa como algo de andar por casa. Sin embargo, la obesidad es una enfermedad crónica, tal y como reconoce la OMS”.