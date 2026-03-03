Salud

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

La obesidad no solo afecta el peso corporal; un abordaje nutricional adecuado es fundamental para proteger la salud y la calidad de vida.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:18 p. m.
Profesionales de la salud recomiendan una evaluación nutricional personalizada para un manejo seguro de la obesidad
Profesionales de la salud recomiendan una evaluación nutricional personalizada para un manejo seguro de la obesidad Foto: Getty Images

En la región de las Américas, el 67,5 % de la población presenta sobrepeso u obesidad, mientras que en Colombia esta condición afecta al 26 % de los adultos.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, expertos destacan la importancia de un manejo nutricional integral para prevenir las complicaciones de salud asociadas.

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

¿Qué es la obesidad y cómo se manifiesta?

La obesidad se define como un exceso de peso en relación con la talla y un porcentaje elevado de grasa corporal. Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, colesterol alto, problemas respiratorios y ciertos tipos de cáncer.

Esta condición es multifactorial: influyen la genética, el entorno, los aspectos emocionales y algunas situaciones de salud, lo que hace que su manejo requiera un enfoque integral.

Obesidad
Especialistas aconsejan un manejo seguro y efectivo para la obesidad Foto: Getty Images

La obesidad no excluye la malnutrición

Muchas personas con esta condición consumen alimentos altos en calorías, grasas, azúcar y sal, lo que puede generar deficiencias de nutrientes esenciales y elevar el riesgo de complicaciones metabólicas.

Por ello, la nutrición adecuada juega un papel determinante.

Recomendaciones para una nutrición saludable en personas con obesidad

La Alianza Alimentación con Propósito, conformada por ocho organizaciones del sector salud, destaca la importancia de intervenciones personalizadas y basadas en evidencia:

  • Evaluación nutricional individualizada: factores como la edad, la composición corporal, el estado metabólico y la presencia de enfermedades asociadas determinan las necesidades de cada persona. Un nutricionista puede diseñar un plan adecuado para alcanzar un peso saludable sin comprometer la nutrición.
  • Cuidado de la masa muscular: mantener la masa muscular es clave para la funcionalidad y la prevención de enfermedades crónicas. En algunos casos, los profesionales de la salud pueden recomendar Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APMES), diseñados para cubrir necesidades nutricionales específicas.
  • Valoración multidisciplinaria: el manejo efectivo de la obesidad requiere un equipo de profesionales que oriente sobre hábitos de vida, alimentación, salud mental y actividad física, fortaleciendo la fuerza, la resistencia y el bienestar general.
  • Evite las soluciones rápidas: las dietas milagrosas o productos que prometen pérdida de peso sin esfuerzo son ineficaces y pueden ser peligrosos. Adoptar medidas sin respaldo científico aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales, anemia, osteoporosis, desequilibrios hormonales y otros problemas de salud.

Según los líderes de Alimentación con Propósito, “el acceso a tratamientos profesionales, la educación sobre nutrición adecuada y la construcción de entornos informativos confiables son esenciales para reducir el impacto de la obesidad y mejorar la calidad de vida”.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la alianza enfatiza que el acompañamiento profesional es clave para lograr intervenciones nutricionales más efectivas.

