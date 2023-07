Varices: tres alimentos para eliminarlas

Si bien las várices no siempre causan problemas graves de salud, pueden generar incomodidad y afectar la calidad de vida de una persona. En casos más severos, las várices pueden conducir a complicaciones como úlceras venosas, sangrado y trombosis venosa profunda (formación de coágulos de sangre en las venas).

Esta fruta contiene vitamina C. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Alimentos para eliminar las varices

Alimentos ricos en vitamina C

De acuerdo con el portal gastrolabweb.com, “la vitamina C es un nutriente esencial que juega un papel importante en la salud vascular. Consumir alimentos ricos en vitamina C puede fortalecer los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, lo que puede ayudar a reducir las varices. Algunas fuentes excelentes de vitamina C son los cítricos, como las naranjas y las fresas, así como las frutas tropicales como el kiwi y la piña”.