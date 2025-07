Este es el alimento ideal que ayuda a combatir la aparición de las venas várices

Las várices son venas dilatadas y protuberantes que por lo general aparecen en las piernas. Este problema afecta a más mujeres que hombres, con el paso del tiempo y, si no se cuidan adecuadamente, pueden generar molestias e incluso dolor.

Diversos estudios publicados en algunas revistas científicas, como Nutrients, Archives of Internal Medicine, JAMA y The Journal of Nutrition, han señalado que el consumo de cacao puede favorecer la función endotelial, mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación sistémica.