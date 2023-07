¿Cómo quitar el dolor de mandíbula por estrés?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos ( Medline Plus ), el estrés “es la forma en que su cerebro y su cuerpo responden a un desafío, exigencia”, que, según sea el caso, puede ser positivo o negativo.

¿Cuáles son los problemas de salud relacionados con el estrés?

Dolores de cabeza

Entre los tipos más comunes se encuentra la migraña, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, sin embargo, ellos no están exentos a padecerla.

Trastornos del sueño junto con insomnio

El National Heart, Lung and Blood Institute indica que puede ser tan grave el insomnio que afecta la concentración y hasta la memoria, siendo un síntoma para desarrollar cáncer, presión arterial, entre otros problemas de salud.

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development asegura que el sueño sí puede afectar otros procesos o actividades en el ser humano que impactan en su desarrollo social, por ejemplo. Son tales sus efectos, que el no dormir contrae alteraciones en la regulación circadiana y en la aparición de trastornos del sueño, por lo que puede afectar la capacidad para recordar.