Marcelino Rodríguez, ampliamente recordado por su personaje de Mandíbula, falleció el 27 de mayo de 2022 a la edad de 71 años. Durante más de treinta años, fue una figura icónica de la televisión colombiana gracias a su participación en el programa Sábados felices , donde su estilo particular de humor lo convirtió en uno de los humoristas más queridos por el público.

Después de tres años de su muerte, los fanáticos han recordado un poco de lo que salió a la luz sobre sus últimos días de vida, los cuales no fueron sencillos de lidiar por los temas que golpeaban su realidad. El humorista tenía mucho miedo a la soledad, por lo que su familia intentó acompañarlo en todo instante.

“ Él decía: ‘tengo miedo, tengo miedo’, entonces no lo dejábamos solo ni un momento y hacíamos actividades. Yo me le acercaba mucho, le hacía preguntas, masajitos ”, reveló su hija Olga ante cámaras.

Este proceso fue complejo para la familia, al punto de que no dormían y estaban al pendiente de su estabilidad. Mandíbula presentó cambios fuertes, cosa que impactó a su pareja e hijos.

“Nosotros no dormimos porque eran las 24 horas trasnochando con él. Venían los médicos a la una o seis de la mañana, todo el día”, dijo Gloria Grajales, su última pareja sentimental.

Sus compañeros de trabajo también se preocuparon al ver cómo se transformó la vida del famoso rostro, ya que no podía caminar y requería de ayuda constante. La pérdida de peso fue evidente en los últimos días, aunque él se alimentaba bien con ayuda de sus familiares.

“Estuvo muy delicado, que la silla de ruedas, que no podía caminar... ya lo querían llevar a un sitio especial para él, pero Gloria no permitió”, dijo Patricia Silva.

“Yo dije: ‘no, él sale de esta’, yo lo llamo el hombre de hierro (…) porque él está bien y el COVID no va a poder con él, no pudo en 11 años la enfermedad, no va a poder el covid”, mencionó, recordando lo que le dijeron los médicos sobre despedirse de él por cualquier situación que se presentara.