Mandíbula: el último video que se conoció del humorista de ‘Sábados felices’

Marcelino Rodríguez, más conocido como Mandíbula, falleció este viernes 27 de mayo, a sus 71 años. Luego de haber acompañado a las familias colombianas durante más de tres décadas en el popular programa Sábados felices, el humorista se alejó de las pantallas tras ser diagnosticado con alzhéimer.

Su humor característico lo convirtió en uno de los personajes más queridos por los colombianos. Su faceta como cuenta chistes y las numerosas interpretaciones que hizo dentro del programa lo catapultaron hacia un reconocimiento importante en la televisión nacional.

No obstante, hace casi diez años Mandíbula tuvo que salir de los reflectores por cuestiones de salud. Desde entonces, su sonrisa dejó de acompañar las noches de Sábados felices y los detalles sobre la vida del humorista se tornaron desconocidos.

El 19 de febrero de 2022, el también humorista Álvaro Lemmon, conocido como El Hombre Caimán, compartió en sus redes sociales videos y fotografías acompañando a quien fue su colega durante varios años en el popular programa de televisión. Mandíbula estaba en compañía de su familia y, aunque no pronunció mayores palabras, sí estrechó la mano de su compañero, sonrió al mirarlo e intentó pronunciar el apellido de su amigo.

“No vaya a llorar ni nada que me hace llorar a mí también”, le decía Álvaro Lemmon, mientras los familiares de Mandíbula comentaban que su ser querido ya casi no hablaba, pero todo lo entendía.

“Hola, amigo bello. ¿Cómo estás? Extrañándolo. Uno de los compañeros que más quiero como amigo en el elenco, compañero de muchas batallas y con el cual empezamos desde jóvenes a hacer humor”, escribió El Hombre Caimán en su publicación.

En otro video, Mandíbula aparecía sentado en el sofá junto a Álvaro Lemmon y Miguel Lizarazo, más conocido como El Boyaco, mientras escuchan música. “Te extraño, eres grande porque naciste con ese don de cambiar la tristeza en alegría de las personas”, comentó el usuario de Instagram @correakarenliceth en aquella publicación.

“Personajes que forman parte de la historia de Colombia. Botaron muchas risas. Momentos alegres en los hogares los días sábados. Que el mundo de la televisión no los olvide. Homenajes para estos hombres. Felicitaciones, hombre caimán y Mandíbula”, dice otro de los comentarios destacados.

Las publicaciones hechas por Álvaro Lemmon en su perfil de Instagram motivaron numerosas señales de afecto de parte de sus seguidores, especialmente hacia Mandíbula, cuyo humor decían extrañar profundamente.

“Quiero darle las gracias por sacarnos muchas sonrisas. Desde niño me quedaba encantado viéndonos, nuestra generación le debemos un homenaje a estos grandes personas que nos alegraban todos los sábados, que Dios me dé la oportunidad algún día de hacerles un homenaje, se lo merecen. Dios los bendiga grandemente, los llene de mucha sabiduría, prosperidad, vida y salud. La sangre preciosa de Cristo los proteja y el Espíritu Santo los guie en todos sus caminos”, escribió el usuario @urielavila9426.

Lemmon también compartió varias fotografías junto a sus amigos El Boyaco y Mandíbula aquel 19 de febrero. Aunque las señales de su enfermedad eran evidentes, no dejaba de mirar a quienes le hablaban, prestando atención y balbuceando una que otra palabra. “Los grandes reunidos”; “reímos tanto por ellos”, y “toda una vida haciéndonos reír”, fueron solo algunos de los múltiples comentarios llenos de afecto compartidos por los internautas.

Ante la noticia sobre el fallecimiento de Marcelino Rodríguez, El Hombre Caimán dedicó un sentido mensaje a su amigo. “Adiós, amigo mío. Qué tristeza siento en mi alma. Primero mi hermano, ahora mi amigo @mandibullahumor que también era como un hermano. La vida constantemente me recuerda que pronto partiremos de este mundo todos, la gente de mi edad. Mi corazón llora. Se acabó mi elenco”, escribió Lemmon.

“Adiós, amigo. Adiós, hermano. Tu recuerdo lo llevo en mi corazón”, dice la imagen compartida por Lemmon en otra publicación. “Lamentable pérdida para Colombia y el humor”, comentó el usuario @juanlancero, expresando su solidaridad para con los allegados a Mandíbula, quien abandonó este plano para llevar su sonrisa a la eternidad.