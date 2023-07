¿Cómo recuperar el cartílago en la rodilla de manera natural?

A lo anterior se suma el mantener una dieta rica en frutas, verduras y alimentos que favorezcan la salud del cuerpo, ¿por qué? Resulta que muchos de estos productos están compuestos de minerales, vitaminas y fibras que pueden tener un efecto positivo sobre los cartílagos como la vitamina C.

La vitamina C le ofrece diversos beneficios al organismo. | Foto: Getty Images

Por tanto, frutas como la piña, la mandarina, el tomate, el melocotón, la cebolla, entre otros alimentos, se caracterizan por estar compuestas de vitamina C.

Por último, el colágeno es esencial para el cuerpo porque es una proteína que le da firmeza y elasticidad, que no solo se relaciona con los signos de la edad, sino cuya participación es fundamental en la formación de tendones y cartílagos, añade Tua Saúde.

El dolor de rodilla es uno de los más recurrentes no solo en la vejez, sino a lo largo de la vida. | Foto: Getty Images

No obstante, es fundamental consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla, y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.