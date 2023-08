Este es el número de veces que se puede reutilizar el aceite de oliva

Beneficios del consumo de aceite de oliva

Continuando, la Fundación Española del Corazón cita estudios que afirman que el aceite de oliva evita la inflamación y el estrés oxidativo, que en palabras del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) es una “afección que se presenta cuando hay demasiadas moléculas inestables llamadas radicales libres en el cuerpo y no hay suficientes antioxidantes para eliminarlas”.

De hecho, Tua Saúde indica que puede ayudar a prevenir la anemia gracias a que contiene vitamina C, porque cumple con absorber el hierro, un mineral que, al ser insuficiente, provoca el desarrollo de anemia ferropénica.

¿Pero cuántas veces se puede reutilizar el aceite de oliva?

Una de las malas prácticas que se conocen sobre el mal uso del aceite es verterlo en el sifón. Por esto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda no hacer esto, porque un litro de aceite puede contaminar hasta 40.000 litros de agua y provoca taponamientos en las redes.

No obstante, Gastrolab Web precisa que según el tipo de aceite que se use, así mismo, se podrá reutilizar. En el caso del aceite de oliva, argumenta que se puede usar hasta 5 veces, siempre y cuando se limpie (se filtre) y no se hayan hecho frituras profundas, sin desestimar que reutilizarlo minimiza sus nutrientes y aumenta los riesgos para la salud.