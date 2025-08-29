Suscribirse

Mundo

Esta es la razón por la que el aceite de oliva aumentaría de precio en los próximos meses

La ola de calor en España amenaza con disparar el precio del aceite de oliva.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de agosto de 2025, 10:47 p. m.
Aceite de oliva
El aceite de oliva podría subir de precio. | Foto: Getty Images

Uno de los ingredientes culinarios indispensables en cualquier cocina española es el aceite de oliva, puesto que es la base para miles de recetas que se preparan día a día en toda la península ibérica.

Sin embargo, recientemente distintos expertos han considerado que este ingrediente podría presentar una variación considerable en su precio, lo que genera preocupación en la comunidad.

Contexto: De Perú a Colombia: la nueva propuesta gastronómica en Bogotá

Según informó eldiario.es, el olivar se está viendo afectado nuevamente por el fuerte verano, lo que amenaza con una caída en la producción.

Aunque el olivo es una de las plantas más resistentes a las altas temperaturas propias de la estación, la ola de calor que atraviesa España en este 2025 está superando los límites de lo previsto. Los expertos advierten que las temperaturas extremas de este año han reducido notablemente las expectativas de calidad y abundancia de la cosecha.

Otro medio, Cordópolis, también advirtió que, aunque ya se había pronosticado una ola de calor fuerte, no se esperaba que impactara tan gravemente la producción nacional.

La cocina se transforma en un arte culinario con el toque distintivo del aceite de oliva extra virgen.
En Españas los datos de consumo per cápita en 2024 muestran un promedio de 2,2 litros de aceite de oliva extra virgen por persona. | Foto: Getty Images

Se pensaba que las lluvias registradas antes y durante el verano serían suficientes para garantizar una cosecha óptima, pero el clima resultó siendo una sorpresa negativa.

El resultado fue una menor producción y, en consecuencia, precios más elevados en los productos derivados del olivar.

Contexto: Entran en vigor aranceles que afectarán el consumo interno de EE. UU. Servicios postales a nivel mundial cancelan envíos a este país

De acuerdo con las estimaciones, la cosecha del 2025 no será lo suficientemente buena para mantener estable el precio del aceite de oliva extra virgen. Esto significa que millones de españoles podrían dejar atrás el recuerdo de aquellos años en los que un litro costaba alrededor de 10 euros, puesto que el mercado se enfrenta a un panorama mucho más incierto.

El problema se agrava porque la ola de calor coincidió con la floración del olivar, una fase crítica para el desarrollo del fruto. Las fluctuaciones de temperatura comenzaron incluso antes del inicio oficial del verano, hacia finales de mayo, y cuando este comenzó en junio, la cosecha ya no pudo estabilizarse. Este fenómeno climático ha generado un impacto directo en la productividad y en el futuro inmediato del aceite de oliva.

Contexto: Walmart retira productos alimenticios de sus tiendas en Estados Unidos, por presencia de ingrediente potencialmente mortal

Actualmente, el precio de un kilo de aceite de oliva extra virgen ronda los 4 euros, aunque ya comienza a registrar incrementos. Según informes del sistema PoolRed, esta cifra no se veía desde febrero pasado. De mantenerse esta tendencia, los consumidores españoles podrían enfrentar uno de los veranos más caros en términos de alimentación básica.

El panorama es preocupante porque, mientras la demanda interna y externa sigue siendo elevada, la producción no logra responder a ese ritmo. Esto abre la posibilidad de un aumento sostenido de precios que afectará no solo a los hogares españoles, sino también a la exportación de un producto clave para la economía del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro en Bucaramanga: “A mí no me interesa el poder ni perpetuarme”. Dijo que eso termina en una cárcel

2. Colegio de Valeria Afanador se pronunció tras hallazgo del cuerpo de la niña

3. Administración de Trump planea ‘repatriar’ cientos de niños inmigrantes latinos a su país de origen

4. Real Madrid en vivo por LaLiga: hora y canal para ver el partido vs. Mallorca

5. Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, denuncia persecución política por hacerle oposición al Gobierno Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EspañaAceite de olivaeconomía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.