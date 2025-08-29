Servicios postales de más de 35 países a nivel mundial están suspendiendo de forma temporal envíos a Estados Unidos, ya que desde este viernes, 29 de agosto, se cobrarán nuevos aranceles que afectarán el comercio interno del país norteamericano.

La mayoría de paquetes provenientes de países como México, India, Japón y la Unión Europea tomaron esta decisión, alegando poco tiempo para cobrar los impuestos sobre paquetes pequeños.

Trump ha tenido una política proteccionista, alejada del libre mercado. | Foto: Getty Images

Múltiples empresas se verán afectadas y obligadas a que una parte del arancel lo asuma el consumidor, lo que probablemente genere disminución de ventas.

En una orden ejecutiva, Donald Trump eliminó una exención de aduanas para productos denominados “ninimis”, o artículos pequeños.

¿Cómo se determinará el costo total?

Los artículos importados, cuyo costo sea entre 100 y 800 dólares, deberán pagar impuestos locales.

El valor de este dependerá del porcentaje de aumento arancelario otorgado por Estados Unidos al país exportador.

El gravamen hace parte de un esfuerzo de la actual administración para hacer más competitivo el mercado local, para que el país no dependa en mayor medida de productos extranjeros.

Expertos en logística le afirman a Associated Press que se pueden generar retrasos en pedidos ya hechos.

Estos aranceles afectarán principalmente a pequeños y medianos comercios. | Foto: Getty Images

En el caso de los envíos que ya habían ingresado a Estados Unidos y no han pasado por aduanas, serán verificados y posteriormente gravados con un aumento de precio.

La única medida de excepción se ejecutará durante los próximos 6 meses, en los que a los transportistas se les permitirá aplicar un arancel entre 80 y 200 dólares de forma fija.

Sin embargo, después de ese plazo, todos los envíos se gravarán de acuerdo al valor del producto y el arancel del país de origen.

¿Cómo será el proceso?

Una vez el paquete se encuentre en la oficina de aduanas, el agente procederá a verificar el código del Sistema Armonizado, el cual clasificará el artículo para determinar el valor del arancel.

La mayoría de empresas incluyen el valor del arancel en el costo total del producto, aumentando su precio base.

Algunas se podrían ahorrar el gravamen si hacen el envío directamente de Estados Unidos hacia otra parte del territorio norteamericano.