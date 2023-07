Horóscopo de Mhoni vidente para hoy, 4 de julio: lo que le espera a cada signo zodiacal

El horóscopo se ha convertido en una especie de guía para los seguidores de la astrología, quienes permanecen atentos a las lecturas que se hacen para cada signo zodiacal.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más populares en la actualidad. De hecho, ha ganado fama gracias a que varias de sus predicciones se han cumplido. En ese sentido, la reconocida astróloga cubana ha consolidado un notable prestigio en este campo.

A continuación, las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal:

Aries

En primer lugar, les recomienda a los nacidos bajo el signo de Aries que se enfoquen y descarten las preocupaciones excesivas que surgen en la imaginación. “Todos somos propensos a la hipocondría en ciertos casos, pero es importante no dejarse llevar por la imaginación”, anota la astróloga.

Los astros indican que esta jornada representa la culminación de esfuerzos pasados, lo que traerá mérito y reconocimiento.

Es probable que los Aries se sientan en una situación complicada por estos días. En temas sentimentales, la pareja ha levantado una barrera a causa de indiscreciones pasadas, así que es crucial recordar las reglas de la relación.

Tauro

Es una buena oportunidad para asumir liderazgos y guiar al equipo. Ante los problemas, la pitonisa cubana recuerda que el amor es la solución más simple.

Mhoni Vidente también recomienda evitar que los problemas se agraven dentro de las relaciones si el único propósito es obtener una especie de ventaja sobre la pareja.

“Hoy es un día para liberarte de la negatividad y de las ideas preconcebidas sobre lo que debes hacer o no para ser merecedor de la felicidad”, menciona la astróloga.

Muchas personas acuden al horóscopo para conocer su suerte. - Foto: Getty Images

Géminis

No parece ser un buen día para que los nacidos bajo el signo de Géminis cierren negocios, pues el beneficio no resulta atractivo.

En el campo del amor, Mhoni Vidente invita a reconocer en qué momento se pueden esperar ciertas acciones por parte de la pareja.

Los Géminis experimentan algo de fatiga por estos días. Para contrarrestarla, es clave tener en cuenta que el esfuerzo da vida y esto permite que la persona se active.

Cáncer

Renunciar a un compromiso también incluye renunciar a oportunidades y ganancias. No hay que descuidar las responsabilidades en el ámbito laboral.

En lo sentimental, Mhoni Vidente recuerda que el amor tiene reglas y es importante que ambas partes las respeten.

“Hoy es un buen día para comenzar a exigirle más a tu cuerpo, ya que lo necesita para estar en mejor estado. Cuanto más demandes tu cuerpo, más beneficiarás tu metabolismo y bienestar general”, sostiene la astróloga.

Leo

No hay que confundir las acciones propias con las de los demás, especialmente en el trabajo. Este error puede derivar en que surjan percepciones equivocadas sobre algunos compañeros.

En las relaciones de pareja, es clave tener presente que dos voluntades logran más que una. Para esta jornada, los nacidos bajo el signo de Leo deben fortalecer la firmeza de su aura.

Virgo

La garantía de que algo ocurra nunca será del 100 %. No obstante, Mhoni Vidente advierte que los nacidos bajo el signo de Virgo podrían experimentar una pérdida el día de hoy, aunque esta no debe ser razón para dejarse llevar por la derrota.

“Los altibajos son parte de cualquier proceso productivo. Hoy debes tomar una decisión que puede ser difícil para ti, pero necesaria”, anota la pitonisa cubana.

En lo sentimental, aconseja permitir que la pareja tome la ventaja en el tema sobre el que han estado discutiendo. El bienestar emocional debe protegerse.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más populares en la región. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

Libra

En su lectura del tarot, Mhoni Vidente les dice a los Aries que es preferible enfrentar un problema en vez de ocultarlo, sobre todo cuando se trate de dinero y trabajo.

Hoy es un día para revelar un secreto que no ha dejado tranquilos a los nacidos bajo este signo. No vale la pena seguir cargándolo a todas partes, pues solo crecerá.

Escorpio

El periodo de dificultades está llegando a su fin. Ahora, es momento de ver un cambio en las circunstancias que han conducido a dañar el autoestima y las finanzas personales.

Puede que halla asuntos que los Escorpio solo han abordado a medias con sus parejas, causando pasividad-agresividad. En la relación no hay lugar para el sarcasmo.

“Tal vez lo que anhelas parezca imposible para algunos, pero te permite mantener viva la idea de un futuro y te impulsa a vivir con mayor dignidad”, dice Mhoni Vidente.

Sagitario

Es importante recordar que los verdaderos socios no solo comparten los éxitos, también las derrotas.

Los astros indican que hoy es un buen día para las reconciliaciones, aunque estas deben ser auténticas. “Es importante hablar, reconocer tus errores y perdonar de corazón, tanto tus propios errores como los de tu pareja. Cuida tu alimentación y lo que bebes”, concluye la popular astróloga.

Capricornio

Los nacidos bajo este signo tienen tendencia a asumir todas las responsabilidades y riesgos, no obstante, deben recordar que están rodeadas de un gran equipo. Es una buena oportunidad para compartir beneficios y compromisos.

En el amor, no hay que tomar a mal el hecho de que la pareja no se comunique las 24 horas del día. En su lugar, lo ideal es enfocarse en otras ocupaciones. De acuerdo con la lectura de Mhoni Vidente, el error no tiene que ver con el amor como tal, sino el deseo de controlarlo todo.

El horóscopo suele deparar el futuro de cada signo, según la lectura de las cartas del tarot. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario

Como se dice popularmente, la imagen habla más que mil palabras. Por ello, es un buen momento para que los nacidos bajo el signo de Acuario analicen la manera en que se están presentando al mundo.

“En una relación, a veces es necesario que intervenga un tercero para que dos personas puedan permanecer juntas. El amor se construye con el apoyo de toda una comunidad”, apostilla Mhoni Vidente.

Piscis

Finalmente, en su lectura del tarot, la reconocida astróloga indica que hoy es un buen día para buscar la paz con los rivales y forjar alianzas productivas. Para ello, es clave dejar de lado el orgullo y perdonar lo que antes parecía ‘imperdonable’.

El cuidado de la salud siempre debe ser prioridad. En tal virtud, es conveniente que los Piscis no olviden la responsabilidad que tienen con sus cuerpos.

“El amor tiene muchos enemigos, como el tiempo, la envidia y la rutina, por lo que debes defenderlo con determinación”, concluye la pitonisa en su lectura de cartas para los signos del zodiaco.