¿Cómo afecta el consumo de ajo al hígado?

Hepatitis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la hepatitis es la inflamación del hígado causada por distintos virus que puede llegar a ser mortal. Dentro del grupo de cepas, las más comunes son la hepatitis A, B, C, D y E, cada una con una causa distinta.

“En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral ”, añade la entidad en su página oficial.

Hígado graso

Cabe recordar que según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, empeorando su condición si hay enfermedades subyacentes.