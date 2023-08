Consumir esta vitamina diariamente ayuda a prevenir el melanoma en la piel

El melanoma es un cáncer que se origina en los melanocitos y se le conoce también como melanoma maligno y melanoma cutáneo. De acuerdo con American Cancer Society, la mayoría de las células del melanoma continúan produciendo melanina, de modo que los tumores tipo melanoma usualmente son de color café o negro. Sin embargo, estos no producen melanina y pueden lucir de color rosado, pálido o incluso blanco.

“Es posible que la vitamina D no proteja contra esta enfermedad, pero sí reduce la mortalidad. Estadísticamente, la probabilidad de morir por esa causa disminuye en un 12%”, afirmó el epidemiólogo del cáncer Ben Schöttker, el jefe de ese equipo de investigación.

Ahora bien, muchos estudios no han sido concluyentes con respecto al cáncer de piel, y en particular al melanoma. Sin embargo, una reciente revisión que se llevó a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Finlandia Oriental detectó que las personas que consumen habitualmente suplemento de vitamina D presentan una menor incidencia de cáncer de piel, incluido el temido melanoma, un tumor con un potencial devastador si no es extirpado en estadios iniciales, según explicó Cuerpo Mente.