La fruta tropical que mejora la digestión intestinal, controla la glucosa y hidrata el cuerpo

El coco es muy bajo en grasa y al ser un excelente hidratante ayuda a tener una mejor digestión tras su consumo. Según un estudio publicado en The Philippine Journal of Cardiology, “el 75% de las grasas del coco son saturadas, del tipo que se asocia al colesterol elevado, pero su riqueza en ácido láurico produce que no solo no eleve el colesterol malo, LDL, sino que lo reduce y aumenta el bueno, HDL”.