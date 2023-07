La hierba medicinal que ayuda a purificar la sangre de manera natural

Si la sangre no está limpia es posible que se den desequilibrios que motivan un mal funcionamiento del organismo. Una publicación del diario Huffington Post asegura que si la sangre no aporta los suficientes nutrientes a las células y contiene exceso de grasas nocivas, como el colesterol y triglicéridos, puede causar diversos inconvenientes de salud.

Ortiga para limpiar la sangre

Otros productos naturales saludables para la sangre

Mejor con Salud refiere un estudio realizado en humanos, el cual demostró que la producción de orina aumentó tan solo 5 horas después de la primera dosis de la infusión de esta hierba. Por ello, no se debe beber más de tres tazas al día, ya que puede dar pie a la descompensación tensional o la pérdida de potasio.

En torno a este tema, un artículo del diario El Universal del México, cita un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, según el cual los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando y mejorando la circulación de la sangre.