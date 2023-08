La poderosa fruta que ayuda a eliminar las piedras en los riñones

Por tal razón, los médicos aconsejan el uso del agua para limpiar el órgano, pues al beberla ayuda a eliminar a través de la orina los elementos nocivos para el cuerpo. Además, existe una fruta que benefician la salud de los riñones y del organismo en general. Se trata del limón, una potente fuente natural de vitamina C, un antioxidante esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el jugo de limón proporciona aproximadamente el 30 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C por cada 100 gramos consumidos. La vitamina C no solo ayuda a proteger nuestro cuerpo contra infecciones y enfermedades, sino que también favorece la absorción de hierro y contribuye a la producción de colágeno, que es vital para la salud de la piel y los tejidos.