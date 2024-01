La vitamina que ayuda a estabilizar la presión arterial alta de manera natural

Particularmente, el ácido ascórbico o también conocido como vitamina C, es un nutriente esencial para el organismo y al que se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, entre ellos, el descenso de las cifras de presión arterial. De hecho, la Fundación del Corazón detalla que un grupo de investigadores ha querido comprobar si existe o no una relación directa entre el consumo de este nutriente y el aumento de la tensión.

Los autores del estudio aseguraron que después de revisar y analizar 29 ensayos clínicos aleatorizados, controlados, publicados con anterioridad y que contenían información sobre los valores de presión sistólica y diastólica, y que comparaban la ingesta de vitamina C con un placebo, señalaron que la ingesta de 500 miligramos de vitamina C al día, alrededor de cinco veces el requerimiento diario recomendado, se reducía la presión arterial 3,84 milímetros de mercurio a corto plazo.

Alimentos ricos en vitamina C

Todas las frutas y verduras contienen alguna cantidad de vitamina C, pero los alimentos que son ricos en vitamina C y no son cítricos son, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos: