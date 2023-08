Los riesgos para la salud de comer rápido

Muchas veces la vida cotidiana no permite que las personas tengan tiempo para detenerse y ser conscientes de las cosas que pasan a su alrededor. Un claro ejemplo de esto es la alimentación.

La forma en la que se ingieren los alimentos puede ser crucial para la salud. No solo se trata de hacerlo en una posición correcta y sin tantas distracciones sino que también tiene que ver con la velocidad en la que se consumen los alimentos. Por el ritmo de la vida puede que las personas coman rápido, de afán y esto podría hasta perjudicar el bienestar.

Una cosa es lo que se come, que es en lo que más se fijan las personas, y otra como se come, es por esto que la velocidad es fundamental ya que el ritmo en el que se ingieren los alimentos tiene un impacto en la salud al afectar las propiedades de los alimentos y la manera en la que el cuerpo responde a los mismos.

“Cambia no solo la velocidad a la que la comida entra en tu estómago, sino también a la que entra tu tracto gastrointestinal. Y eso es muy importante porque tiene un efecto dominó en la liberación de muchas hormonas que te dicen qué tan lleno estás, qué tanto hambre tienes, y que además están involucradas en cómo tu cuerpo va a procesar los alimentos”.

Algunos riesgos para salud por comer rápido

“Cuando comes más lento, se produce un aumento en lo que llamamos hormonas de la saciedad que le dicen a tu cuerpo: hey, estás lleno (...) “reducción en las llamadas hormonas del hambre (grelina), y eso limita el deseo de comer más”.

Ante este panorama la profesional de la salud dice que la saciedad se demora de 5 a 20 minutos en llegar al cerebro. Es por esto que cuando se come rápido el cerebro aún no obtiene la señal para detenerse y se sigue comiendo pese a que ya no hay hambre.