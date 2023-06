Potente verdura para combatir la gastritis, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión

La gastritis es una de las afecciones gástricas más comunes en la actualidad. Esto debido a que muchos de los alimentos que la producen se encuentran en la dieta de la mayoría de las personas.

Este término define una inflamación en el estómago, que generalmente se produce por úlceras estomacales o por el uso habitual de ciertos analgésicos. El alcohol también puede ser un desencadenante de la gastritis.

Puede aparecer de manera repentina o progresivamente con el tiempo. Además, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de estómago. Por ello, es importante incluir en los alimentos una verdura clave para combatir esta patología y mejorar la digestión.

Gastritis - Foto: Getty Images/iStockphoto

La verdura para combatir la gastritis y mejorar la digestión

Se trata de la arracacha, que es una de las plantas que más valor nutricional aporta. Este tubérculo, conocido en otros países como arracache, racacha, apio criollo, virraca o zanahoria blanca, tiene un alto contenido en carbohidratos.

De acuerdo con el portal Libera, 100 gramos de arracacha aporta al organismo 104 calorías, 0,5 gramos de proteína y 26,7 gramos de carbohidratos.

Es ideal para quienes sufren de gastritis, pues es un tubérculo de fácil digestión. Combate patologías asociadas con la anemia y beneficia al sistema inmunológico, gracias a su aporte de fósforo y magnesio.

También contiene grandes beneficios para el sistema neurológico, lo que ayuda a fortalecer el sueño, la relajación y aliviar el estrés.

Es un alimento recomendado para mujeres embarazadas, pues es rico en hierro, lo que en el futuro favorece la salud del bebé. Ayuda además a evitar la retención de líquidos, por su alto contenido en potasio. Puede incluirlo perfectamente en una dieta de adelgazamiento o cualquier dieta sana y balanceada.

Sin embargo, es importante consultar con un especialista sobre el consumo de este alimento y qué tanto debería hacerlo, pues no todos los organismos son iguales.

Mujer joven con dolor de estómago doloroso. Gastritis crónica. Calambres estomacales o menstruales. Concepto de hinchazón abdominal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ojo: estas son las frutas que están prohibidas si se sufre de gastritis

De acuerdo con el portal menjasa.es, “los siguientes alimentos no solo dañan la pared del estómago, sino que además dificultan las digestiones y favorecen la acidez”. Y por muy obvios que parezcan, muy a menudo caemos en el error de comerlos cuando se sufre gastritis. Debe evitar:

Los alimentos ácidos, como la naranja, el limón, el tomate o el kiwi

Los alimentos ricos en sal: embutidos y encurtidos

Los alimentos excitantes que contienen cafeína y/o teobromina, como el café, el te, el mate, el guaraná, el cacao y todas las bebidas energéticas. Que además empeoran el estrés, un gran enemigo si quieres mejorar tu gastritis.

Los alimentos picantes, como el ajo o el chile, y todo lo que se prepare con ellos

Las bebidas alcohólicas

La grasa envuelve los alimentos que las personas comen y dificulta que los jugos gástricos lleguen a ellos para digerirlos. Así que no debe freír los alimentos, no tomar salsas a base de nata o mantequilla, no comer bollería ni industrial ni casera, tomar los lácteos desnatados y evitar las carnes y pescados grasos.

En cuanto se sienta mejor, puede reincorporar el pescado azul, y probar con los lácteos semidesnatados. El resto debe dejarlos para muy de vez en cuando.

Por otro lado, muchas personas están acostumbradas a realizar pocas comidas durante el día pero muy abundantes, ya sea por falta de tiempo, comodidad, costumbre o preferencia. No obstante, frente a la gastritis, debe comer de manera frecuente y en pequeñas cantidades (unas 5 o 6 veces al día), y asegurarse de hacerlo en un ambiente tranquilo y comer despacio.

Nadie está exento de sufrir acidez estomacal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las bebidas con gas también suelen ser muy dañinas, dado que el gas ocupa volumen, y, por tanto, ocupa espacio en el estómago haciendo que se sienta con más plenitud. Si sufre gastritis, la plenitud empeora todas sus molestias. Más aún si las toma junto a las comidas principales, por lo que ya se ha explicado sobre el líquido.