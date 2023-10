¿Cuáles son los síntomas cuando se eleva el azúcar?

Aunque no es la única razón, muchas personas padecen de problemas de azúcar elevados por no tener un estilo de vida saludable. Es aquí cuando aparecen padecimientos como la diabetes o el hiperinsulinismo que se caracteriza por altos niveles de azúcar en la sangre.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades el “cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves”.