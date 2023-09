El alimento que puede ayudar a las personas con hiperinsulinismo

De acuerdo con el portal de la Clínica de Mayo “ la hiperinsulinemia significa que la cantidad de insulina en la sangre es superior a lo que se considera saludable. Por sí sola, la hiperinsulinemia no es diabetes. Pero la hiperinsulinemia suele asociarse a la diabetes tipo 2″.

“La insulina es una hormona, producida por el páncreas, que ayuda a controlar la glucosa en la sangre. La hiperinsulinemia está relacionada con la resistencia a la insulina, un trastorno en el que el organismo no responde como debería a los efectos de la insulina”, expone.

“En esa situación, el páncreas produce más insulina para vencer la resistencia, lo que provoca mayores niveles de insulina en sangre. La diabetes tipo 2 se desarrolla cuando el páncreas ya no puede producir las grandes cantidades de insulina necesarias para mantener la glucosa en la sangre a un nivel saludable, continúa el mencionado portal.

“La hiperinsulinemia no suele causar síntomas en las personas con resistencia a la insulina. En las personas que tienen insulinomas, la hiperinsulinemia puede provocar un nivel bajo de glucosa en la sangre, una afección denominada hipoglucemia”.

El mencionado portal también explica que no hay un tratamiento especifico, pues este depende de lo que causa esta afección.

Ahora, aunque no es diabetes, si está relacionada con un exceso de azúcar en la sangre por lo que los hábitos que se tienen no son saludables, por ejemplo, el sedentarismo y la mala alimentación pueden ser algunos detonantes para este tipo de enfermedades. No obstante, si usted padece o sospecha que padece de esta afección, lo ideal es acudir con un especialista para un diagnostico y tratamiento adecuado.