La fruta que se debe consumir en la mañana para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

¿Qué fruta es buena para los huesos?

Parte de las frutas con mayor reconocimiento, gracias a sus aportes especialmente en cuanto a vitamina C, son los cítricos, un grupo de frutas que posee un sabor ácido de manera usual, pero que son vitales para el cuidado de la salud.

Entre las más reconocidas, resalta la naranja, una fruta que brinda grandes cantidades de antioxidantes, pero también de sustancias necesarias, como por ejemplo, la vitamina C.

La naranja es rica en vitamina C, la cual es saludable para los cartílagos y para la formación de colágeno. | Foto: Getty Images

Esta fruta puede llegar a ser altamente beneficiosa para los huesos, ya que según un estudio presentado por la National Library of Medicine , que analizó los efectos de la vitamina C en la salud de la piel o de los huesos, explica que esta sustancia es clave para la síntesis y la producción natural de colágeno, una proteína que es necesaria para el cuidado de las articulaciones, y que a medida que avanza la vida es menos producida por el organismo.

De la misma forma, otra investigación también expuesta dentro de la National Library of Medicine, explica que analizó los efectos de la vitamina C en los huesos, concluyó que la deficiencia de vitamina C, aumenta las posibilidades de sufrir de trastornos óseos.