El manejo de la diabetes es un desafío constante, que requiere atención meticulosa a la dieta, el ejercicio y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Una de las preocupaciones comunes entre las personas con diabetes es cómo el consumo de alcohol, en particular la cerveza, puede influir en su condición. A menudo, surgen preguntas como ¿Puede un diabético tomar cerveza de manera segura?

Sin embargo, no todas las cervezas son iguales en términos de contenido de carbohidratos. Existen opciones de cervezas bajas en carbohidratos que pueden ser más adecuadas para las personas con diabetes. Estas cervezas han ganado popularidad en los últimos años y, por lo general, contienen menos calorías y carbohidratos que las cervezas regulares. Ejemplos de cervezas bajas en carbohidratos populares incluyen Miller Lite, Coors Light, Bud Lite y Busch.

El vino tinto, en particular, ha recibido atención positiva en relación con la diabetes. De acuerdo con Vinetur , este vino es conocido por su alto contenido de antioxidantes y su potencial para mejorar los marcadores de enfermedades cardíacas. Además, los estudios sugieren que el consumo moderado de vino tinto puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes , como la retinopatía diabética, que afecta los vasos sanguíneos en los ojos. El contenido de carbohidratos del vino tinto es relativamente bajo, con solo 3.8 gramos por una porción estándar de 5 onzas.

Los licores destilados, como ginebra, ron, vodka y whisky, contienen muy pocos o ningún carbohidrato por porción. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el alcohol puede influir en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede llevar a la hipoglucemia, niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre. Esto se debe a que el hígado no puede mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre mientras metaboliza el alcohol, lo que puede aumentar el riesgo de hipoglucemia.

El Martini, por ejemplo, tal como lo explica el portal Healtline, se prepara mezclando ginebra o vodka con vermú seco en una proporción de 2 a 1 y no contiene jugos ni mezcladores azucarados. El vodka con soda, al igual que su nombre indica, combina vodka con club soda, lo que significa que no contiene carbohidratos, siempre que se use soda o agua mineral. El Bloody Mary, elaborado con vodka, jugo de tomate y varias salsas y especias, también puede ser una opción saludable debido a su contenido de licopeno, un antioxidante que puede ser beneficioso para las personas con diabetes.