A pedalear desde enero: Ineos revela la primera carrera de Egan Bernal en 2023

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La temporada de Egan Bernal iniciará mucho antes de lo esperado. Así lo ha ventilado el italiano Matteo Tosatto, director deportivo del Ineos Grenadiers, que lo ve pedaleando desde enero en busca de la mejor forma para afrontar una de las grandes después de mitad de año.

Egan se encuentra en Colombia desde hace un par de meses, cuando dio por terminado su 2022 a raíz de una nueva cirugía en la que le tendrían que retirar el material implantado durante su hospitalización en la Clínica Universidad de La Sabana.

Luego de eso, el colombiano tuvo algunos días de reposo, en los que además aprovechó para estar presente en la última quimioterapia de su mamá Flor Marina. El ‘joven maravilla’ la llevó hasta el hospital y festejó por todo lo alto su recuperación del cáncer de seno, otra buena noticia para la familia Bernal Gómez en lo que va de este año.

Superados todos los asuntos clínicos, a Egan solo le queda enfocarse en retomar su nivel sobre la bicicleta, quizás la parte más complicada del regreso a las carreteras. En las competencias que disputó por Italia, acompañado de Daniel Martínez, se mostró fuerte en un papel de gregario que es extraño para un campeón de Giro de Italia y Tour de Francia.

Pero al zipaquereño solo le importaba recoger sensaciones positivas y por eso cumplió su trabajo a cabalidad, mostrándose en la parte frontal del grupo y ayudando a su compatriota en el título de la Coppa Sabatini y el podio en el Giro della Toscana.

Arranca en Argentina

Esas primeras pruebas ya hacen parte del pasado y ahora sí viene el verdadero regreso de Egan Bernal, de acuerdo a lo que reveló uno de los jefes de la escuadra británica, en la que esperan con cautela cada avance del colombiano camino a su mejor estado de forma.

“Podría partir relajado en sus vacaciones. Se veía bien, muy decidido. En Niza me dijo: ‘Puedo empezar la temporada como siempre lo he hecho, como un corredor de verdad, y no como un corredor lesionado, pensando en el dolor que siente. Quiero volver a ser quien era antes’”, reveló Tosatto en la Gazetta dello Sport.

En ese orden de ideas, a finales de enero es la fecha en la que Egan estaría de regreso en las carreras de una semana. “Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina, y Ganna también estará allí”, contó el director.

San Juan será apenas el arranque de una serie de carreras en las que se preparará para el Tour o La Vuelta, dependiendo de cómo vaya avanzando su puesta a punto. “Egan necesita aumentar la resistencia y conseguir algo de ritmo de carrera, por lo que preveo algunas carreras por etapas cortas de cinco o seis días para recuperarse: como Algarve, Ruta del Sol, Valenciana o el UAE Tour”, agregó Tosatto.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers - Foto: Getty Images,

Y es que Egan ya ha manifestado su deseo de estar en el Tour, aprovechando que el recorrido se antoja favorable por la cantidad de montaña. Medios especializados ponen al colombiano como gran favorito, eso sí, haciendo la salvedad de lo que ha sido su carrera tras el accidente.

Steve Cummings, otro de los directores deportivos del equipo, dio un pincelazo sobre las opciones del Ineos en el próximo Tour y la posible presencia de los ‘escarabajos’ en la carrera más importante del planeta. “Queremos correr y ganar. También veo muchas posibilidades para nosotros en el Tour 2023. Pero, por supuesto, tenemos que esperar y ver cuál será la diferencia con los otros favoritos”, dijo en charla con VeloNews.

“Tenemos ciclistas dentro de nuestro equipo que están a la altura del desafío”, advierte Cummings, que se centra en dos colombianos como cartas para combatir el poderío de Pogacar, Vingegaard y compañía. “Daniel (Martínez), Egan (Bernal) y Carlos (Rodríguez) son líderes confiables, pero tal vez también haya un corredor joven que pueda destacarse”, declaró.

Ante la salida de Richard Carapaz, es una certeza que en el Ineos le apostarán a Martínez como corredor de tres semanas, a la espera de lo que suceda con Egan Bernal y las sensaciones que obtenga en la pretemporada. “Sería realmente fantástico si Egan pudiera competir en su mejor forma en el Tour. Todavía no sabemos si funcionará”, cerró el director deportivo de 41 años.