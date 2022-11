“No es dopaje”: abogado de Nairo Quintana se para en la raya tras el fallo del TAS

Este jueves se conoció la decisión final del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso de Nairo Quintana, a quien la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo sancionó por uso de tramadol. Aunque el ciclista colombiano llevó el proceso hasta última instancia, deberá acatar lo interpuesto por el organismo ciclístico.

El TAS, con sede en Suiza, rechazó el recurso que había interpuesto el ciclista colombiano. El argumento es que el tramadol en la sangre del pedalista boyacense es suficiente para desestimar la apelación y justificar la sanción interpuesta por la Unión Ciclista Internacional.

Después de lo sucedido, Nairo Quintana hizo un video con sus primeras declaraciones, pero horas más tarde citó a una rueda de prensa con algunos medios del país. En esta conferencia, que se llevó a cabo de manera virtual, estuvo presente SEMANA.

La primera intervención la hizo el abogado encargado del caso, Andrés Charria, quien aseguró que “no es dopaje” y, por ende, no habrá consecuencias a futuro.

“Durante dos meses trabajamos con abogados colombianos, italianos y científicos para lograrlo. Nairo es el ciclista más ganador del lote, es un super deportista. Ha habido un problema que no es dopaje y que no se pudo superar como quisiéramos pero que no representará mayor problema”, dijo.

Además, argumentó que la “defensa tenía la parte de ciencia y jurídica” y considera que “la UCI falla en las dos”. “Hay errores tan groseros como que no se permitió oír al deportista como dice el reglamento y como derecho fundamental la muestra”.

“No sabemos dónde estuvo la muestra desde que Nairo la entrega hasta que llega al laboratorio. La hicieron en pleno verano, no era un laboratorio específico para estas muestras. Fue un hospital de Ginebra bueno, clínico pero que no analizan estas sustancias prohibidas. Con un manejo más para pacientes que para deportistas”, aseveró.

El abogado de Nairo Quintana expresó que “se manejó como un término de dopaje para algo que no es dopaje”, por lo que considera que “no se manejó bien”.

Y siguiendo con su argumento, Charria cree en Nairo y tiene claro que él “no se dopó”. Aprovechó para contar la historia de lo sucedido cuando se enteraron de la sanción de la UCI por ese supuesto uso de tramadol.

“Le pregunté cuando me llamó de donde había aparecido la sustancia porque mi labor es esa y me dijeron la esposa y su equipo que no lo ataque más. Creo en Nairo y no hay un tema de dopaje. No conozco los médicos del Arkéa ni el entorno de una carrera. No puedo hablar de quien no conozco, Creo en Nairo y seguiré creyendo y no hay la más mínima duda de Nairo. El resto no la conozca”, reiteró, e intentando dar una explicación, dijo que “hay una línea de investigación muy interesante”, ya que “algunos antihistamínicos dan falso positivo a tramadol”.

“Nairo los toma por alergias pero esto puede durar más de un año y esto lo sacamos en dos meses porque el ciclismo no da espera. Lo comentó Nairo, es que el laboratorio de Ginebra puede que no maneje este tipos de exámenes. Aquí los exámenes no son concluyentes. Hay que hacer investigaciones, hacer hipótesis como lo de los antihistamínicos es una, la de ingesta involuntaria aunque Nairo no cambió su alimentación ni nada, parece improbable entonces no sabemos”, finalizó.