Daniel Felipe Martínez entregó a SEMANA su concepto sobre el liderazgo en el Ineos | ¿Qué dijo?

Semana en la ruta hizo presencia en el final de la cuarta etapa del Tour de Francia 2022 que dejó como el gran vencedor al belga, Wout van Aert, quien sumó 10 segundos más en la pelea por la camiseta amarilla, la cual defiende desde la tercera etapa de la competencia que este martes -5 de julio- cumplió su primer recorrido por suelo francés.

Daniel Felipe Martínez contó las infidencias de un recorrido exigente durante el día, asegurando que más que llegar durante la cuarta jornada se habían superado varias dificultades: “Una etapa bastante dura, salvamos el día”.

A su vez, fue consultado sobre lo que viene para él en la competencia, a lo que respondió: “No, todavía mañana es importante. Están los pavés, hay que salvar bien la semana”.

Sobre el exigente trazado de la etapa 5 donde el terreno será bastante exigente, dijo: “Una sola carrera que he hecho y ya con eso tenemos”.

En las últimas horas, el director deportivo del equipo, Rod Ellingworth, ha dejado ver que a pesar de que en días pasados colocaron al cafetero como el líder, todo podría cambiar con el transcurrir de las etapas.

En conversación con Cyclingnews, el directivo señaló que Geraint Thomas está en un nivel superior y que esto podría ser importante de cara a la elección en los momentos cruciales de quién deba atacar por la pelea al título: “Realmente ha trabajado duro para llegar a este nivel. Ha trabajado duro y su peso es el correcto. Realmente está en racha... Honestamente, creo que está mejor de lo que lo he visto. Es muy interesante de ver. Cuando digo ‘mejor que nunca lo he visto’ me refiero a todo, cómo es, su actitud, cómo trata a sus compañeros. Es ambicioso, tan ambicioso como cuando era joven, lo cual es bastante impresionante”.

Usando el apodo que le tienen al pedalista de 36 años, aseguró que este año tiene unas dinámicas diferentes para el nacido en el Reino Unido: “Es un verdadero ciclista, ¿no? Realmente disfruto trabajar con G nuevamente este año. Es muy bueno con los jóvenes... Mi instinto me dice que realmente no disfrutó del ciclismo el año pasado. A veces eso sucede, luego todo se siente un poco rígido, pero creo que realmente disfruta correr de nuevo”.

Por otra parte, el directivo no se quiso decantar por un nombre para llevar la batuta y espera que sea el de mejor forma quien protagonice el liderazgo para su equipo: “Tenemos tres chicos que tienen las mismas oportunidades y merecen tener una oportunidad. Tenemos la suerte de tener tres corredores que están en gran forma. Todos se llevan bien, tienen un buen presentimiento”.

“Todos han trabajado el uno para el otro este año en diferentes competencias. Si ves lo que hizo Dani (Martínez) en Suiza para ‘G’ (Thomas)… Quien hace el bien, bien encuentra. Dará sus frutos en la carrera”, complementó.

Martínez en su conversación con SEMANA hizo referencia al tema del líder en el Team Ineos y aseguró que siguen demostrando que hay tres que tiene con qué pelear.

La dureza de la etapa 5 en el Tour 2022

Los adoquines de la París-Roubaix entran en el menú de la quinta etapa del Tour, este miércoles, entre Lille y Arenberg, en uno de los días más temidos para los corredores de la clasificación general.

Los organizadores han dispuesto 19,4 kilómetros de pavés repartidos en once sectores casi íntegramente en la segunda mitad del recorrido de 157 kilómetros en el departamento del norte de Francia.

“De los once pasos de pavés, cuatro están presentes a menudo en la París-Roubaix”, indicó el director de carrera Thierry Gouvenou. “Los más largos fueron situados al final. Son también los más técnicos”.

Altimetría etapa 5 - Tour de Francia 2022 - Foto: @LeTour

A la salida del último sector, llamado el Pont Gibus, restarán apenas 5 kilómetros para llegar a la meta instalada en Arenberg.

El Tour pasará por tercera vez por Arenberg, donde se rodó la película Germinal, basada en la novela homónima de Émile Zola.

En los anteriores pasos la victoria fue para sendos especialistas en el pavés: el noruego Thor Hushovd (2010) y el neerlandés Lars Boom (2014).