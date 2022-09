🔴Vuelta a España 2022 | Arensman se queda con la etapa 15, El colombiano Miguel Ángel López fue tercero

Minuto a Minuto

*10:39 a.m. Hasta aqu铆 el Minuto a Minuto de la Etapa 15 de la Vuelta Espa帽a. El lunes ser谩 de descanso, para volver a correr la etapa 16 el martes 6 de septiembre.

*10:37 a.m. 鈥Superm谩n鈥 L贸pez tuvo un gran cierre de etapa que le permiti贸 nuevamente estar en el podio.

*10:35 a.m. Enric Mas llega a la meta en segundo lugar. El tercer puesto es para el colombiano Miguel 脕ngel Lopez.

*10:33 a.m. 隆Thymen Arensman gana la etapa 15 de la Vuelta a Espa帽a!

*10:32 a.m. Miguel 脕ngel L贸pez continua atacando y ya est谩 entre los tres ciclistas que persiguen al l铆der.

*10:30 a.m. Thymen Arensman est谩 decidido a quedarse con la etapa.

*10:22 a.m. Soler pierde la punta, el nuevo l铆der de la etapa es el ciclista de Pa铆ses Bajos Thymen Arensman.

*10:19 a.m. 隆Atenci贸n! Thymen Arensman alcanza al l铆der Marc Soler.

鈴煉ヂTAQUE de 馃嚚馃嚧@SupermanlopezN para marchase en solitario!



馃敟 L脫PEZ - @AstanaQazTeam goes on the ATTACK and pulls away!#LaVuelta22 pic.twitter.com/WQBsmyEuDw — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2022

*10:16 a.m. Se vienen los 煤ltimos cinco kil贸metros de la etapa.

*10:10 a.m. El colombiano Miguel 脕ngel L贸pez ataca, se escapa del pelot贸n y busca llegar al grupo perseguidor de Soler.

*10:00 a.m. 隆Marc Soler resiste y sigue liderando la etapa!

*9:48 a.m. Rigoberto Ur谩n hace parte del grupo de siete ciclistas que persiguen al l铆der Marc Soler.

*9:42 a.m. Estamos a 19 kil贸metros de la meta.

*9:34 a.m. El nuevo l铆der es Marc Soler, sin embargo, tiene muy cerca a nueve perseguidores entre los que est谩 el colombiano Rigoberto Ur谩n.

*9:24 a.m. Los l铆deres fueron atrapados. En este momento tenemos 13 ciclistas encabezando la etapa, entre ellos se destaca el ganador de la etapa del s谩bado Richard Carapaz.

*9:10 a.m. El ciclista Antonio Tibero estuvo a punto de tener un fuerte accidente en una curva, pero logr贸 controlar finalmente su bicicleta.

*9:03 a.m. El australiano Joy Vine alcanza a Lawson Craddock. En este momentos los dos ciclistas lideran la etapa.

*8:51 a.m. Bob Jungels marca el ritmo del pelot贸n en la subida al Purche. Resisten unos 30 corredores.

*8:30 a.m. Craddock continua liderando el grupo de fugados de la Etapa 15.

*8:05 a.m. El norteamericano Lawson Craddock est谩 atacando intentando escaparse del grupo que encabeza la fuga.

Etapa 1鈨5鈨 Stage | 馃弫 - 84 km



馃毚鈥嶁檪锔 Fuga | Breakaway

鈴憋笍 5:27"

馃毚鈥嶁檪锔忦煔粹嶁檪锔忦煔粹嶁檪锔廝elot贸n



馃摳 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/a90vbrO5SL — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2022

*7:30 a.m. Los l铆deres est谩n a 100 kil贸metros de la meta.

*7:10 a.m. En este momento hay un grupo de 20 ciclistas que llevan a cabo la fuga del d铆a, entre ellos Rigoberto Ur谩n y el ecuatoriano Richard Carapaz.

*6:55 a.m. Hay un grupo grande de perseguidores, entre los que se destaca el colombiano Rigoberto Ur谩n.

*6:50 a.m. En este momento la carrera tiene tres ciclistas que comandan la etapa 15: el britanico Carthy, el italiano Nibali y el australiano Dennis.

*6:35 a.m. Dos ca铆das se han presentado en los primeros instantes de la carrera. Wilko Kelderman del Bora es el m谩s afectado al quedar descolgado del pelot贸n.

*6:30 a.m. Jumbo-Visma comienza atacando desde el inicio con Rohan Dennis.

*6:25 a.m. Los ataques de los ciclistas tambi茅n han comenzado.

*6:20 a.m. Comienza la etapa 15 de la Vuelta a Espa帽a.

La previa

Adem谩s de ser un para铆so para los amantes del esqu铆, Sierra Nevada tambi茅n lo es para los ciclistas. Su Centro de Alto Rendimiento es uno de los lugares preferidos por los corredores profesionales para realizar concentraciones en altura, por lo que varios de los que se mantienen en carrera saben de sobra los puntos clave del ascenso.

Aunque el trayecto hasta la meta consta de 152 kil贸metros, distancia menor a lo que est谩n acostumbrados en las grandes carreras, la intensidad de ese 煤ltimo pico hace inevitable pensar en movimientos para la general, un d铆a antes de disfrutar del tercer y 煤ltimo d铆a de descanso hasta aqu铆.

El temido puerto de la Hoya de la Mora consta de 22.3 kil贸metros con pendientes de hasta el 20 % en los kil贸metros iniciales, sector ideal para lanzar los ataques. Aunque la segunda mitad no es tan exigente como el arranque, si mantiene un desgaste considerable para la resistencia de los corredores, que ya vienen bastante apaleados por dos semanas de competencia.

Evenepoel, que puso en riesgo su futuro como l铆der, sabe que le llover谩n latigazos desde todos los equipos interesados en destronarlo. 鈥淐reo que consegu铆 m谩s ventaja en otros finales como Les Praeres. Por supuesto, no ha sido mi mejor d铆a. No he tenido mis mejores piernas, no he podido responder cuando Roglic ha atacado. Todav铆a tengo 1鈥50鈥 en la general, as铆 que no hay nada de lo que asustarse. Intentar茅 recuperar todo lo posible y sobrevivir ma帽ana鈥, dijo el corredor belga.

Remco culpa a esta p茅rdida a aquella ca铆da en la etapa 13, de la que no sali贸 del todo bien librado. 鈥淓st谩 claro que siendo el segundo d铆a despu茅s de la ca铆da es muchas veces el d铆a en el que no te encuentras bien. Pero no usar茅 eso como excusa. No he tenido mis mejores piernas hoy. Espero que este haya sido mi d铆a malo en estas tres semanas鈥, complet贸.

La decimoquinta fracci贸n iniciar谩 sobre las 6:00 de la ma帽ana (hora de Colombia) con transmisi贸n de ESPN y Caracol Sports. A trav茅s de SEMANA.com usted podr谩 conocer todo lo que suceda en la etapa y las reacciones de los corredores despu茅s del duro ascenso en el que se esperan movimientos importantes en varias clasificaciones, entre ellas la general y la monta帽a.