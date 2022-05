Giro de Italia 2022 | ¿Por qué Mario Sábato quedó fuera de la narración?

La aventura rosa, el color mítico del Giro, comienzó este viernes en Hungría, antes de enlazar con Italia, y de concluir en Verona después de un largo y montañoso viaje de más de tres semanas. Durante la primera etapa, miles de personas inundaron las redes sociales preguntando por qué la carrera no se podía ver por el canal deportivo ESPN y por qué el periodista, comentarista y narrador deportivo Mario Sábato no estaba narrando la misma.

Los colombianos, particularmente, recuerdan cómo Mario Sábato ha narrado las carreras de Nairo Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, entre otros pedalistas nacionales. Muchos le han adjudicado el título de colombiano por el cariño con el que se refiere a los pedalistas de nuestro país y por la emoción que le impone al narrar cada que ellos están entregando todo de sí. Por esa razón, muchas personas de Colombia, Argentina, Ecuador y otros países lo extrañaron con la puesta en marcha del Giro de Italia 2022.

La razón es que el canal deportivo no adquirió los derechos de transmisión del Giro de Italia 2022 y en su lugar la carrera la están transmitiendo DirecTV yel canal Caracol, en Colombia. Así que quienes deseen escuchar al comentarista argentino Mario Sábato deberán esperar por el Tour de Francia y la Vuelta a España, donde ESPN sí tiene derechos.

“Luego de 13 años consecutivos, lamentablemente no voy a narrar el Giro de Italia. Le deseo el mayor de los éxitos a nuestros superhéroes. Y también a mis colegas que transmitirán la que para mí es la carrera más linda. Lógicamente, nos veremos a diario por múltiples plataformas”, explicó el comentarista Mario Sábato, quien dispuso de sus redes sociales para dar cuenta desde allí de sus comentarios e impresiones sobre la primera grande del ciclismo.

“Aclaro que no voy a narrar el Giro porque ESPN no tiene los derechos. Nos veremos en el Tour de France y la Vuelta a España por ESPN”, agregó Sábato, recibiendo miles de mensajes aplaudiendo su gestión y dando cuenta de lo mucho que hace falta su narración en el Giro de Italia.

Sábato dejó sus primeras impresiones luego de que, en el primer día en el Giro de Italia y ya vestido con la ‘maglia rosa’: el neerlandés Mathieu Van der Poel se impusiera en la primera de las tres etapas que abren esta edición en Hungría, este viernes en Visegrado. “Arrancó el #GiroDeItalia2022 como prácticamente todos suponíamos: Mathieu Van der Poel se lleva el triunfo y la camiseta rosa (ya fue líder en su debut en TDF 2021)! Una bestia, una máquina! Cerquita Girmay, muy cerquita. Lástima la caída de Ewan. Carapaz mejor latam 6to”, indicó.

“1er día súper positivo para La Locomotora Richard Carapaz. Llegó 6to en la etapa y le picó tiempo a muchos otros favoritos. La caída de Ewan es responsabilidad suya. Se sobra de rueda en el sprint. Una lástima. Ojalá no sea nada grave”, agregó. “Qué raro se me hace verlo por la tele. Me hacés falta Giro...”, enfatizó Mario Sábato.

Van der Poel venció en un esprint exigente, en lo alto de la subida final hacia la ciudadela (3,8 km a un 5% de desnivel medio), por delante del eritreo Birnam Girmay. El australiano Caleb Ewan, en buena posición para disputar la victoria, se cayó en los últimos metros y se hizo daño especialmente en un hombro. Tras una jornada a ritmo lento, todo se aceleró, como estaba previsto, en los últimos kilómetros de esta primera etapa, de 195 kilómetros entre Budapest y Visegrado.

Después de seis días vestido con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia el año pasado, Van der Poel era uno de los corredores más esperados este viernes en su debut en un Giro y no defraudó. Su victoria final impidió que se vistiera de rosa el eritreo de 22 años Birnam Girmay, que participa en su primera gran ronda y que a finales de marzo ganó la clásica Gante-Wevelgem.