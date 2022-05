Giro de Italia 2022 | ¿Preocupación en la etapa 13? Fernando Gaviria habló sobre la posibilidad de ganar

Durante este viernes 20 de mayo se corre la etapa 13 del Giro de Italia 2022, un trazado de 150 kilómetros entre Sanremo y Cuneo que pone a prueba tanto a los especialistas de montaña como a los velocistas al final de la fracción.

El ciclista colombiano que más anhelaba que llegara el tercer viernes de Giro de Italia es Fernando Gaviria. El embalador colombiano que lo ha intentado en todas las etapas al esprint, pero le ha fallado su bicicleta, su estrategia, su tren de embalaje, se ha dejado sacar de casillas resultando relegado e incluso, la última vez, fue sorprendido por Alberto Dainese en la fracción número 11, quien le arrebató la posibilidad de por fin decir “gané”.

A la etapa 13 llega motivado por estar en el segundo lugar en la disputa por la maglia ciclamino por la que suma 99 puntos y es superado únicamente por Arnaud Démare con 185 unidades.

La jornada que espera a los corredores tiene dos esprints intermedios a los 43,7 y 112 km y un premio de montaña de tercera categoría a los 54,1 km con inicio en San Remo y final en Cuneo, sobre un recorrido de 150 km. Para la disputa en terreno llano no estará Caleb Ewan, que se retiró como lo había anunciado desde el inicio de la competencia.

En la previa de la etapa que tuvo inicio sobre las 6:30 a. m. (hora de Colombia), el velocista colombiano pasó por los micrófonos de SEMANA en la Ruta y expresó que junto a su equipo intentará “dar lo mejor y conseguir la victoria”.

A su vez, fue sincero sobre una preocupación que mantenía antes de arrancar la competencia, pero la cual espera suplir de manera óptima y llegar de buena manera a la definición de la etapa 13: “Poco de nervios por la subida que tenemos en medio de la etapa, intentaremos pasarla lo mejor posible y ahí tratar de llegar en el esprint”.

Cuando fue consultado por el apoyo masivo de los colombianos en el mundo, con gran felicidad dijo que “es lindo ver el apoyo de todos los colombianos, el apoyo a todos los deportistas no solo a los ciclistas. Es demasiado bonito”.

El director del equipo del que forma parte Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Joxean Fernández ‘Matxín’, mostró también al inicio de la competencia su total apoyo y sentenció de manera clara que a su concepto es el mejor del mundo para rematar carreras de velocidad: “Está bien, evidentemente esa necesidad de ganar sabiendo que se es el mejor velocista del mundo, en mi opinión, la sigo manteniendo y la sigo pensando”.

Sobre los inconvenientes que ha tenido el colombiano y que no le han permitido gritar victoria, expresó: “Aquí está fuerte, no ha podido ganar por dos circunstancias que al final no han podido ser. Un día segundo y otro tercero”.

Finalmente, añadió que centran todas sus fuerzas en hacer un buen trabajo durante la etapa 13: “Vamos a intentar pensar en hoy, el pasado no se puede solucionar, vamos a ser optimistas y estoy convencido y si llega al esprint podemos ganar con Fernando”.

1. Juan Pedro López- Trek – Segafredo:

2. Richard Carapaz - Ineos Grenadiers: 0:12

3. Romain Bardet - Team DSM: 0:14

4. João Almeida - UAE Team Emirates: 0:14

5. Jai Hindley - Bora: 0:20

6. Guillaume Martin - Cofidis: 0:28

7. Mikel Landa - Bahrain – Victorious: 0:29

8. Domenico Pozzovivo: Intermarché: 0:54

9. Emanuel Buchmann - BORA: 1:09

10. Pello Bilbao López de Armentia - Bahrain – Victorious: 1:22

17. Iván Ramiro Sosa - Movistar Team: 07:18