“Hay que empezar a construir país desde la casa”, Esteban Chaves a quienes atacan a Egan Bernal

El ciclista del E.F. explicó además por qué no está en el Tour de Francia y si va a correr o no la Vuelta a España.

Colombia se sorprendió cuando en la lista del EF Education-EasyPost no vieron a Esteban Chaves para disputar junto a Rigoberto Urán, compañero de equipo, nairo Quintana y daniel Felipe Martínez el Tour de Francia.

SEMANA habló con el bogotano de 32 años de su temporada ciclística, su fundación y su opinión sobre la intolerancia en redes sociales.

SEMANA. ¿Por qué no fue al Tour de Francia?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “En realidad no sé en qué momento empezó toda esa historia de que yo iba a ir al Tour de Francia, pero eso nunca estuvo en los planes míos, ni los del equipo. Es verdad que sí, salió muy bien todo lo que hicimos en el en el Dauphiné y en el Mont Ventoux, pero nunca estuvo en los planes asistir a esa competencia”.

SEMANA. ¿El plan a futuro en el calendario de ciclismo entonces cuál es?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Vuelta a Castilla y León, Clásica de San Sebastián y Vuelta a Burgos y dependiendo cómo salgan estas cuatro competencias vemos cómo afrontamos la última parte de la temporada, pero primero vamos a hacer estas cuatro competencias y hablar de cómo está la condición física y ya vemos qué plan seguimos”.

SEMANA. ¿Esteban y el giro, ese si estaba en los planes?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “La idea era encontrar el cupo para ir a ayudar a Italia ese era el plan que hicimos con el equipo desde el año pasado, pero cuando hicimos el tour de los Alpes nos dimos cuenta que la condición física no no estaba al 100 % y que era mejor dejar esperar un tiempo para lo que venía de la temporada y fue una decisión en conjunto entre el equipo y mía”.

SENANA. ¿Qué va a pasar en la Vuelta a España?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “No, siempre tenemos que esperar el día a día. Vamos a hacer estas cuatro carreras, veremos la condición física y y plantear la última parte de la temporada, así sin hablar de más y planear mucho porque ya hemos visto que cualquier cosa puede pasar y todo puede cambiar muy rápido”.

SENANA. ¿El Education First ha tenido caídas y varios problemas este año, cómo evalúa la temporada?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Como todos los demás equipos siempre nos encontramos con problemas de covid-19, con lesiones, con accidentes, con fracturas, entonces, por eso hay que ir mejorando y cambiando las fichas para poder armar bien el rompecabezas y que todos tengan un buen desempeño y resultado”.

SENANA. ¿Precisamente cómo se ha sentido en el Education First?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Estoy contento. Llevaba 8 años en la misma organización y cambiar da un nuevo aliciente para una nueva motivación, nueva bicicleta, nuevos uniformes. Estoy con Rigo que es un gran personaje y un gran ejemplo también estoy con Dani que también es muy bueno, en el equipo se habla mucho español, entonces es muy bonito. Es volver a empezar como un reseteo luego de estar 8 años, como te dije al principio, con la misma organización”.

SEMANA. Su equipo siempre innova con uniformes, colores y diseños hasta de las bicicletas. ¿Qué piensa del que realizaron para el Tour?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “El color de la bicicleta es muy llamativo para este Tour y el equipo siempre trata de innovar desde hace unos años con diferentes marcas con la ropa, salirse un poco de lo habitual de lo que ha sido el ciclismo tan clásico y y la verdad que ha sido muy bueno y el uniforme y la bicicleta es tan fea, tan fea, tan fea, que gusta mucho”.

SEMANA. ¿Qué balance hace de Rigoberto Urá, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana en estos primeros días de Tour?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Yo veo siempre desde una perspectiva completamente diferente y y les cuento la verdad, no soy mucho ciclismo cuando no estoy en las carreras. Ahora mismo estaba viendo el partido de Djokovic, entonces sé que el el Tour de Francia tuvo un inicio muy difícil en en Dinamarca, se hablaba mucho de viento en la contrarreloj y sé que les llovió, pero al final lo que pase mucho en estos primeros días y esta primera semana no es muy definitivo para un resultado final. Es verdad que puedes perder algunos segundos, que puedes divertirte o verte incluso involucrado en alguna caída, pero todo eso puede cambiar después de los primeros 10 días cuando ya todo todos vuelven a su sitio y todo vuelve a la normalidad, así que hay que darle tiempo, hay que seguirlos animando como siempre y ya está”.

SEMANA. Esteban, ¿y no no le gusta ver ciclismo por una razón en especial?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Desconectarme siempre un poco y ya está por la mañana bici y por la tarde bici por la noche bici y ya cansa un poquito. Es bueno salir de la rutina”.

SEMANA. Esteban, ¿Alguna preparación especial para lo que se viene de temporada?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “No, el ciclismo es muy sencillo y ha sido muy muy básico en los últimos 40 o 50 años. Prácticamente es entrenar, comer bien, descansar y repetirlo. No hay mucho misterio en el día de de cualquier ciclista que es levantarse a desayunar, a mi me gusta entrenar más o menos a la media tarde. Llego almuerzo y ya prácticamente acabó el día. Hago hasta cuatro, cinco o seis horas en la bicicleta y cuando llego, ya estoy reventado, busco descansar, recuperar. Obviamente cada día hay trabajos diferentes con la bicicleta, normal, fondo”.

SEMANA. En el giro de Italia, Santiago Buitrago se destacó y es de su fundación. ¿Lo vio, lo felicitó, habló con él?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Es verdad que la Fundación ya lleva 6 años y tenemos tres ciclistas en profesionales Santiago, Einer Rubio y Daniel Méndez. Buitrago este año tuvo su primera victoria como profesional a principio de año y ahora en el Giro de Italia. Tiene gran futuro y para nosotros es un orgullo de decir que pusimos un granito de arena en su preparación como atleta, como persona y me llena mucho de orgullo por el trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo hasta donde se ha permitido. En la fundación tenemos dos frentes, uno que es la parte ciclista donde tenemos niños entre los 15 y 18 años y los apoyamos durante todo el año y hace parte del equipo. Cualquier persona puede venir y participar cumpliendo obviamente el rango de edades y otro otro frente de la Fundación con diferentes proyectos y programas, recogemos fondos y operamos niños que tienen problemas ortopédicos en el país y hasta el momento llevamos casi 40 niños operados Colombia”.

SEMANA. ¿Volviendo al Tour, cree que este sea el de vencer para Nairo?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Falta mucho tour. Etapas bastante duras, pero estoy seguro que Colombia como siempre será protagonista, no solo en esta carrera, sino durante toda la temporada como lo ha sido en los últimos 10, 12 años más o menos. Creo que los tres tienen una gran oportunidad”.

SEMANA. A parte del ciclismo y el tenis

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Sigo algunos partidos de fútbol, me gusta la Real Sociedad y sigo obviamente a la selección. Me gusta mucho también el atletismo, baloncesto, el esquí de fondo. Lo de la Real Sociedad es porque estuve un tiempo en mi vida viviendo en San Sebastián y la familia que me acogió son muy fans del equipo, me llevaron al estadio, conocimos al capitán y estuve muy cerca de del equipo y la cultura de los vascos y me gustó la manera como que afronta el fútbol en esa ciudad y sobre todo en esa parte del país. En Colombia, sé que ganó Nacional, pero no soy muy seguidor duro tuvo la oportunidad de hablar con él en esta etapa tan difícil”

SEMANA. Esteban, ¿Qué piensa de lo ocurrido con Egan y su rápida recuperación?

Esteban Chaves, ciclista del EF Education-EasyPost. “Él ha sido increíble por lo que lo que está pasando. Fue un accidente muy duro, pero él lo ha sobrellevado de una manera espectacular y muy admirable y yo sé que pronto lo vamos a tener en las competencias. Con respecto a lo que enfrenta en redes, pues hombre, hay que tener calma, hay que tener mucho amor, hay que empezar a construir país desde la casa, desde los seres queridos y sobre todo trabajando desde el amor y el respeto. Dar ejemplo que ese es donde empieza todo”.