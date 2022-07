Tour de Francia 2022 | “Voy a pedalear con el corazón”: Nairo Quintana no renuncia al podio

En la etapa en la que fue segundo en este Tour de Francia, Nairo confesó que la ganó al ver a sus rivales cansados y en su mente se trazó en los últimos 10 kilómetros una contrarreloj individual para, incluso, vencer a Tadej Pogačar y sacar algunos segundos a sus rivales.

Lo hizo durante la etapa 11, un exigente recorrido entre Albertville y Col du Granon, de 151.7 km con cuatro puertos de montaña, dos de ellos especiales. Además, se metió quinto en la general.

“Hemos tenido días duros y otros no tanto. Pero en lo personal ha sido bueno por la fortuna de salud, traje y tengo la cabeza bien puesta para los objetivos”, explicó Nairo.

Al día siguiente, entre Briançon y Alpe d’Huez, perdió un poco del terreno ganado, bajó a la sexta posición y, como si fuera poco, antes de iniciar la décimo tercera etapa Warren Bargui, su compañero de equipo, abandonó la competencia por contagio de covid-19.

“Su ausencia es muy mala para nosotros, porque es un hombre que se había previsto que esta tercera semana estuviera muy a mi lado para la montaña. El objetivo sigue con toda la fuerza por delante para lograr este podio”, dijo el pedalista colombiano.

Contando la etapa de este martes entre Carcasona - Foix sobre 179 kilómetros y lo que significa el primer contacto con los Pirineos, al Tour le quedan 5 jornadas más.

Las de montaña también serán Saint-Gaudens y Peyragudes, de 130 kilómetros con las subidas al Col d’Aspin (12 kilómetros al 6,5%), la Hourquette d’Ancizan (8,2 kilómetros al 5,1%), el Col de Val Louron-Azet (10,7 kilómetros al 6,8) antes de la subida final a Peyragudes, con 8 kilómetros al 7,8%.

El último día para escalar será entre Lourdes - Hautacam, con tres auténticos colosos de los Pirineos. Luego, llegará una competencia digna para los embaladores y una contrarreloj.

“Para el tercer puesto sé que debo luchar muy bien con Yates. Bardet y Thomas y sacarles un poco más de un minuto”, analizó el colombiano.

La sincronía entre el cuerpo y la fortaleza de la mente será clave para Nairo, quien confesó recargarse con los mensajes de los colombianos en redes sociales.

Además de pedalear, Nairo y los pedalistas en la versión 109 se enfrentarán a altas temperaturas que han sido protagonistas alcanzando hasta los 40 grados con sensaciones térmicas más altas.

“Trataremos de tener auxiliares en tierra y diferentes puntos durante las subidas para evitar deshidratarnos. Con lo de Barguil improvisaremos un poco de todas las maneras y nos defenderemos así para que nos salga muy bien”, planearon en el Arkéa.

Nairo dejó claro que si no logra el objetivo de estar en el top 3 hará lo posible por ubicarse de la mejor manera. Quiere aguantar para al menos llegar a París entre los 10 primeros. Los años anteriores, por problemas de salud, alergias al polen, caídas y mala fortuna se dará por bien servido.

No piensa retirarse de las carreras de tres semanas, pues con 32 años tiene mucho por pedalear.

“Seguro veremos muchos ataques y será una carrera muy loca porque Pogacar no se quedara quiero. Lo importante es tener buenas piernas y mi sentimiento es bueno. Si no lo logro será en la próxima versión, me tomé confianza en este Tour por verme adelante en muchos momentos claves y quiero seguir luchando”, explicó Nairo que alcanzó el top 10 por última vez en 2019.

El mensaje más emotivo para Colombia y los amantes del ciclismo lo dejó Quintana. A su país le garantiza no rendirse.

“Me quedan tres días por pedalear duro y lo haré con todo el corazón y todas mis fuerzas para poderlo conseguir y sería una consagración nuevamente el podio”, prometió.