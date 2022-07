¿Cuáles son los mejores restaurantes de Latinoamérica, según ‘The 50 Best’?

El pasado lunes 18 de julio se llevó a cabo la edición número 20 de los premios The 50 Best, el evento más importante de la industria gastronómica a nivel global. En el marco de la ceremonia fueron premiados los mejores cocineros, pasteleros y sommeliers del planeta y, como se ha vuelto costumbre, la cuota latinoamericana fue sobresaliente.

La lista que reconoce a los 50 mejores establecimientos gastronómicos del mundo tiene entre sus filas a 10 restaurantes de Latinoamérica liderados por Central (Lima), el cual, a su vez, fue elegido como el segundo más importante del planeta detrás del danés Geranium.

Central es regentado por el chef peruano Virgilio Martínez, quien a través de una propuesta culinaria que respeta el origen de los insumos y adapta su menú a la altimetría de los productos se ha mantenido en lo más alto de la lista durante los últimos años.

En conversación con SEMANA, Martínez aseguró que aunque estos premios son relevantes no deben desenfocar el trabajo de los cocineros. “Los chefs, los artistas, los artesanos siempre van a querer un reconocimiento, pero uno no se puede dejar guiar por los premios. El trabajo final se hace para los clientes”, dijo Martínez.

“Evidentemente este tipo de listas o premios son importantes. Para una región como la nuestra, que tiene tan poca visibilidad, pues que de repente sucede algo mundialmente relevante por estos lados hace que la gente venga. Hay que tener esto de la lista 50 best o las estrellas Michelin en el radar, pero no te pueden sacar del destino de tu cocina”, añadió el cocinero peruano.

Central ascendió dos posiciones en relación a su ubicación del 2021, cuando quedó de cuarto en el mundo.

En relación a sus galardones, Martínez dijo: “haber estado en los últimos años en ese tipo de listas me ha permitido entender cómo funcionan. El primer año uno se vuelve loco y lo agarra la euforia, te sientes aceptado por la comunidad gastronómica. Conforme va pasando el tiempo, y no te vas mareando, te das cuenta que son reconocimientos al resultado de un trabajo de años”.

En el segundo lugar de LATAM -y quinto del mundo- quedó Pujol (México), del chef Enrique Olvera, quien fundó su proyecto en el 2000 con la visión de conceptualizar la gastronomía mexicana. “La oferta de Pujol cuenta con un variado menú degustación de siete platos que tiene un sabor increíble. Si bien la selección cambia según la temporada, el exclusivo Mole Madre, Mole Nuevo, dos anillos concéntricos de la preparación tradicional mexicana, uno de los cuales tiene una maduración de 2.500 días, es una característica estable, junto con un plato humeante de maíz tierno con mayonesa de hormiga chicatana”, indicó The 50 Best.

El tercer mejor restaurante de la región -y séptimo del planeta- es A Casa do Porco de Sao Pablo (Brasil). Este establecimiento recibe su nombre por su enfoque en la carne de cerdo en todas sus formas. Ahora bien, en los últimos años se ha adaptado a los cambios e introdujo un menú vegetariano “que sabe tan bien como el original”, destacó The 50 Best.

A Casa do Porco es liderado por la pareja de Jefferson y Janaina Rueda.

En el cuarto lugar de América Latina -y noveno del mundo- está el también mexicano Quintonil. Llamado así por una hierba verde que se utiliza en algunos de los platillos y bebidas, Quintonil presenta platos con un nivel de creatividad que rara vez experimentan los mexicanos. El menú degustación se compone de platos de temporada como centolla en mole verde con kaffir de lima y tostadas de maíz azul.

El chef Jorge Vallejo encabeza la propuesta de este restaurante ubicado en Polanco, Ciudad de México. El pasado lunes, Vallejo recibió el premio Estrella Damm Chefs’ Choice.

Para cerrar el top cinco de los mejores restaurantes de Latinoamérica aparece Maido (11 del mundo) del chef peruano Mitsuharu Tsumura. Este proyecto se caracteriza por elevar a otro nivel la cocina nikkei, una combinación de ingredientes del Perú definidos por técnicas japonesas.

Además de los arriba nombrados, en la lista The 50 Best fueron incluidos los restaurantes latinoamericanos Don Julio en Buenos Aires (posición 14 del mundo), Maytá en Lima (32), Boragó en Santiago de Chile (43), Oteque en Río de Janeiro (47) y LEO en Bogotá (48).