H.G.: Sin duda, porque en el proyecto radicado por el Gobierno se expresa la intención de gravar alimentos que no tengan mucha preparación culinaria. Cosa que en principio aplaudiríamos como sector gastronómico, porque si la intención es propiciar que los productos tengan mayor elaboración o mayor preparación, pues estaría bien. Lo que pasa es que esto no es un proceso automático.

H.G.: Son bebidas que tienen un arraigo popular muy grande y son accesibles al bolsillo de las personas. Además, poner un impuesto que desincentive su consumo no sería tan realista. Más bien, el impacto es para quienes viven de comercializarlas porque son fuentes de ingreso fáciles que, si se les quita la accesibilidad, pues un establecimiento pequeño no tendría la capacidad de migrar de manera inmediata a bebidas alternativas. Primero, porque el mercado no las consume, y segundo, porque el factor precio de hoy no marca esa competitividad.