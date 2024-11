Las entidades les han puesto la lupa a los contratos celebrados vía “urgencia manifiesta” , una modalidad que, si bien es legal, no es conocida a profundidad por todos los funcionarios encargados de manejarlos y, por esa razón, se ha prestado para la celebración de negocios non sanctos donde se advierten sobrecostos y numerosas violaciones al régimen contractual.

El objetivo de estas charlas virtuales es aclarar a los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios el orden regional cómo garantizar el buen uso de los recursos para la salud y la seguridad alimentaria. El priner conversatorio, que tuvo como moderador al docente y experto en contratación Mauricio Rodríguez Tamayo, permitió identificar los 10 mitos que rondan la “urgencia manifiesta”. Para Julio César Cárdenas, este tipo de contratación no significa que los funcionarios puedan hacer lo que quieran, como contratar con amigos o familiares, o pasar por encima de los principios de la economía y la transparencia : ¿Cuáles son esos mitos? Estos son, según el experto.

A partir de la idea de que no todos esos manejos son de mala fe, sino que algunos son producto del desconocimiento del estatuto de contratació n y de las disposiciones adoptadas en el marco de la emergencia económica, el experto Julio César Cárdenas Uribe, ex vicecontralor general de la República y excontralor delegado en varias áreas, atendió una invitación del director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis, y de otras organizaciones sociales y académicas, para ilustrar a los mandatarios regionales sobre estas normas.

No. Por más urgente que sea la atención de la crisis, la contratación siempre debe realizarse en las condiciones del mercado. Ello quiere decir que la adquisición de bienes y servicios que se realiza por urgencia manifiesta debe corresponder al valor que determinan las circunstancias de oferta y demanda de lo requerido, previas a la celebración del contrato. Tengo que conocer el mercado y de esta forma contratarlo; en caso contrario, si existen sobrecostos, el funcionario queda expuesto a investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, si el caso es extremo -y solo en ese caso- no se requiere la celebración del contrato escrito, pero sí la constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. Se busca que las autoridades puedan actuar rápido para mitigar una crisis, sin llegar al extremo de que el Estado establezca relaciones comerciales solo de palabra.

El hecho de que la norma no exija la elaboración de estudios y documentos previos, no quiere decir que el contrato esté exento de cumplir con principios tan importantes como el de la Planeación. Sólo se puede lograr la eficacia si se hace una adecuada planeación, como mínimo, para determinar qué bien o servicio se requiere adquirir para mitigar la situación que motiva la urgencia manifiesta, en qué condiciones lo necesito para que verdaderamente cumpla su finalidad de mitigación y a quién se lo debo comprar para que la necesidad pueda satisfacerse de la mejor forma.

Para muchos la contratación directa por urgencia manifiesta requiere todo el desarrollo de lo que la ley exige para el diseño de los estudios previos. Esta obligación no aplica para la urgencia manifiesta. La norma busca facilitar y hacer más expedita la acción de las autoridades para que puedan contratar y mitigar de manera rápida la situación crítica.

Mito # 6. “Si no contrato al precio de mercado de Bogotá, me van a sancionar”.

No es así. No hay irregularidad en la medida en que cada contrato esté soportado en las condiciones del mercado. Las condiciones del mercado en una región pueden ser diferentes a las de otra.

Mito # 7: “Me exigen publicar estudios previos…”.

Si no hay obligación por Ley para realizar estudios previos, no puede surgir la obligación de publicarlos. Sólo deben ser publicados el acto administrativo y el contrato y cuando no lo hay, lo conveniente es publicar la constancia de la orden impartida.

Mito # 8: “Me piden llenarme de cotizaciones…”.

Lo importante es celebrar el contrato por el valor que determinan las condiciones del mercado. Las cotizaciones son un instrumento para determinar esas condiciones del mercado. Pero no olvidemos que se trata de una contratación directa. Es decir, no se exige un proceso de convocatoria pública como tampoco una pluralidad de ofertas para evaluar. En recomendable por lo menos tener algunas ofertas para comparar o conocer las condiciones del mercado.

Mito # 9: “Como hay urgencia manifiesta puedo contratar lo que sea…”.

No. Solamente aquellos que tienen relación directa, conexión directa para mitigar los efectos de la situación que justifica la contratación por urgencia manifiesta. En ocasiones los representantes incluyen cosas que no tienen relación con la calamidad, por ej comprar carros que no se utilizan para la pandemina, estan incurriendo en un posible delito.